Що означають безпекові угоди з країнами НАТО
Україна підписала ще одну безпекову угоду з країною НАТО. Британія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія.
Наскільки я розумію, ідея зараз в тому, щоб підписати такі угоди зі всіма 32 країнами НАТО. Якщо керівництво країни і наші дипломати зможуть це зробити, це буде дуже потужно.
Нагадаю, що крім психологічної та рамкової домовленості про безпекову підтримку, кожна угода передбачає запевнення країн НАТО в фінансовій підтримці українського військового бюджету (а це означає, що ці суми заздалегідь потраплятимуть в бюджети цих країн).
Якщо поєднати ці ресурси 32 країн та отримувати від них щорічно 40-50 млрд доларів на підтримку нашої армії протягом декількох років, це може бути дуже суттєвим внеском в нашу перемогу та безпеку після перемоги. І дозволить не бути залежними від одної країни, як це було наприкінці 2023.