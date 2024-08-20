Верховная Рада наконец-то приняла закон о запрете русской церкви. За – 265 голосов. Это важный шаг на пути освобождения Украины от российского влияния и укрепления нашей независимости.

Закон прямо запрещает деятельность РПЦ в Украине.

Через 30 дней после подписания президентом и опубликования Государственная служба этнополитики и свободы совести получит возможность проверять религиозные организации Украины на предмет аффилированности с московской церковью.

Если хотя бы один из семи определенных законом признаков связанности религиозной организации с РПЦ будет обнаружен, такая организация получит предписание об устранении этой связи в течение 30 дней. Если связь с Москвой не будет разорвана, государство обратится в суд с иском о запрете такой организации.

Судебные процедуры запрета начнутся через девять месяцев после опубликования закона.

Через три месяца со дня опубликования закона, в течение которых правительство должно принять необходимые подзаконные акты, религиозные организации смогут также оцениваться на предмет причастности к пропаганде "русского мира". Такая пропаганда станет основанием для их судебного запрета.

Не менее важно, что аффилированные с РПЦ религиозные организации будут лишены права пользоваться государственным и коммунальным имуществом. Если они не разорвут связей с московской церковью, то в течение двух месяцев договоры пользования храмами, принадлежащими государству или местным общинам, будут расторгнуты. И это – не о каких-то мифических "преследованиях за веру", а о здравом смысле. Потому что храмами, которые являются собственностью украинского народа, должна пользоваться украинская, а не московская церковь.

Конечно, Россия и ее агентура так просто не сдадутся. Они непременно постараются тормозить и срывать исполнение закона. Поэтому в дальнейшем очень важно следить за тем, как исполнительная власть, местное самоуправление и суды будут воплощать закон в жизнь.

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