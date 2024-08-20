Верховна Рада нарешті ухвалила закон про заборону російської церкви. За – 265 голосів. Це важливий крок на шляху звільнення України від російського впливу і зміцнення нашої незалежності.

Закон прямо забороняє діяльність РПЦ в Україні.

Через 30 днів після його підписання президентом і опублікування Державна служба етнополітики і свободи совісті отримає можливість перевіряти релігійні організації України на предмет афілійованості з московською церквою.

Якщо хоча б одна з семи визначених законом ознак пов’язаності релігійної організації з РПЦ буде виявлена, така організація отримає припис про усунення цього зв’язку протягом 30 днів. Якщо зв’язок з Москвою не буде розірвано, держава звернеться до суду з позовом про заборону такої організації.

Судові процедури заборони почнуться через дев'ять місяців після опублікування закону.

Через три місяці з дня опублікування закону, протягом яких уряд має ухвалити необхідні підзаконні акти, релігійні організації зможуть також оцінюватися на предмет причетності до пропаганди "русского міра". Така пропаганда буде підставою для їх судової заборони.

Не менш важливо, що афілійовані з РПЦ релігійні організації будуть позбавлені права користуватися державним і комунальним майном. Якщо вони не розірвуть зв’язків з московською церквою, то протягом двох місяців договори користування храмами, які належать державі чи місцевим громадам, будуть розірвані. І це – не про якісь міфічні "переслідування за віру", а про здоровий глузд. Бо храмами, які є власністю українського народу, має користуватися українська, а не московська церква.

Звичайно, Росія і її агентура так просто не здадуться. Вони неодмінно намагатимуться гальмувати і зривати виконання закону. Тому надалі дуже важливо стежити за тим, як виконавча влада, місцеве самоврядування і суди втілюватимуть закон у життя.

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