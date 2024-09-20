По свежим расчетам Трамп сползает все быстрее во всех штатах, его шансы на победу впервые упали ниже 40%. Второе покушение не помогло рейтингу.

Трампу нужен толчок – и Трамп едет в Спрингфилд, Огайо. Того самого, с недоеденными котами и псами.

Следовательно, апокалиптичность и эмоции Трампа не убедили избирателей даже в республиканских штатах. Там, где Трамп имел ранее уверенное преимущество, он сполз в паритет (ввиду системы избирателей это пат). Там, где был паритет, теперь преимущество у Харрис.

В целом поддержка Харрис по стране выросла на 1-5%. Это невероятно высокий прирост для избирательной гонки, в которой соревнования месяцами шли около 1% в ту или иную сторону.

Итак, или штаб Трампа что-то кардинально меняет в последний месяц гонки, взрывается буквально идейной революцией. Или Гаррис так мало-помалу и вползет в итоговое голосование и в победу.

И еще раз замечу, это не плюс (даже несмотря на обнаруженный антиукраинский медийный проект эксштабистов Трампа) и не минус для Украины. Там все гораздо сложнее. Харрис – это, скорее всего, сохранившаяся та же байденовская "пошаговая эскалация" для недопущения резких изменений в российско-украинской войне в чью-либо пользу.

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net