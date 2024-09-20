Що відбувається з рейтингом Трампа
За свіжими обрахунками Трамп сповзає чимдалі швидше в усіх штатах, його шанси на перемогу вперше впали нижче 40%. Другий замах не допоміг рейтингу.
Трампу потрібен поштовх – і Трамп їде до Спринґфілда, Огайо. Того самого, з недоїденими котами й псами.
Отже, апокаліптичність і емоції Трампа не переконали виборців навіть у республіканських штатах. Там, де Трамп мав раніше впевнену перевагу, він сповз до паритету (зважаючи на систему виборників, це пат). Там, де був паритет, тепер перевага в Гарріс.
Загалом підтримка Гарріс по країні зросла на 1-5%. Це неймовірно високий приріст для виборчих перегонів, в яких змагання місяцями точились довкола 1% в той чи інший бік.
Отже, або штаб Трампа щось кардинально змінює в останній місяць перегонів, вибухає буквально ідейною революцією. Або Гарріс отак помалу і вповзе в підсумкове голосування та в перемогу.
І вкотре зауважу, це не плюс (навіть попри виявлений антиукраїнський медійний проєкт ексштабістів Трампа) і не мінус для України. Там усе набагато складніше. Гарріс – це найпевніше збережена та сама байденівська "покрокова ескалація" задля недопущення різких змін у російсько-українській війні на будь-чию користь.
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