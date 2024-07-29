Уделять внимание промышленной инфляции не менее важно, чем потребительской, ведь от промышленных цен зависит формирование ценника для потребителя

Что явилось причиной значительного роста промышленной инфляции? Дорожают компоненты для украинских производителей, экспорт растет существенно медленнее, чем импорт, растет стоимость человеческого ресурса, большие проблемы с электричеством и логистикой в том числе приводят к уменьшению загруженности производственных мощностей и уменьшению эффекта масштаба, в конце концов прогнозируется худший прошлогоднего урожай — это все факторы , негативно влияющих на экономическую ситуацию в стране.

Так, в частности, к широкомасштабной агрессии загруженность производственных мощностей составила 75%. В конце прошлого года этот показатель снизился до 45%. Сейчас доля загруженности – 38%. Прогнозируется 35% зимой. Чем меньше загруженность производственных мощностей, тем выше себестоимость продукции. Так же произошло сокращение штата на предприятиях. Только 74% вакансий заполнены – бизнес теряет квалифицированных работников.

Еще одной причиной текущей инфляции является опоздание с открытием доступа бизнеса к кредитному и инвестиционному ресурсу, существенно упавшие капитальные инвестиции.

Только 17% предприятий отчитываются, что они готовы к дальнейшим отключениям электроэнергии. Основная проблема – нехватка средств на обеспечение энергетической устойчивости бизнеса.

Поэтому законопроект о повышении налогов требует детальной профессиональной дискуссии. Нельзя убивать бизнес по налогам, если мы хотим развития в экономике. Этот шаг станет разрушительным для экономики и подорвет обороноспособность страны.

Я убежден, что война – это стимул для проведения стремительных радикальных реформ. Время для принципиальных перемен. Какие реформы сейчас наиболее нужны?

Это реформы таможни, администрирование в налоговой системе, реформа уголовно-процессуального кодекса, наведение порядка в системе государственных закупок, судебная реформа.

Мы должны вовлекать гражданское общество, аналитические центры и бизнес-объединения в создание экономических политик государства, на основе которых уже будут создаваться законопроекты.

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