Что сейчас более всего разгоняет инфляцию
Что явилось причиной значительного роста промышленной инфляции? Дорожают компоненты для украинских производителей, экспорт растет существенно медленнее, чем импорт, растет стоимость человеческого ресурса, большие проблемы с электричеством и логистикой в том числе приводят к уменьшению загруженности производственных мощностей и уменьшению эффекта масштаба, в конце концов прогнозируется худший прошлогоднего урожай — это все факторы , негативно влияющих на экономическую ситуацию в стране.
Так, в частности, к широкомасштабной агрессии загруженность производственных мощностей составила 75%. В конце прошлого года этот показатель снизился до 45%. Сейчас доля загруженности – 38%. Прогнозируется 35% зимой. Чем меньше загруженность производственных мощностей, тем выше себестоимость продукции. Так же произошло сокращение штата на предприятиях. Только 74% вакансий заполнены – бизнес теряет квалифицированных работников.
Еще одной причиной текущей инфляции является опоздание с открытием доступа бизнеса к кредитному и инвестиционному ресурсу, существенно упавшие капитальные инвестиции.
Только 17% предприятий отчитываются, что они готовы к дальнейшим отключениям электроэнергии. Основная проблема – нехватка средств на обеспечение энергетической устойчивости бизнеса.
Поэтому законопроект о повышении налогов требует детальной профессиональной дискуссии. Нельзя убивать бизнес по налогам, если мы хотим развития в экономике. Этот шаг станет разрушительным для экономики и подорвет обороноспособность страны.
Я убежден, что война – это стимул для проведения стремительных радикальных реформ. Время для принципиальных перемен. Какие реформы сейчас наиболее нужны?
Это реформы таможни, администрирование в налоговой системе, реформа уголовно-процессуального кодекса, наведение порядка в системе государственных закупок, судебная реформа.
Мы должны вовлекать гражданское общество, аналитические центры и бизнес-объединения в создание экономических политик государства, на основе которых уже будут создаваться законопроекты.