Що зараз найбільше розганяє інфляцію
Що стало причиною значного зростання промислової інфляції? Дорожчають компоненти для українських виробників, експорт зростає суттєво повільніше, ніж імпорт, зростає вартість людського ресурсу, великі проблеми з електрикою і логістикою, зокрема, призводять до зменшення завантаженості виробничих потужностей і зменшення ефекту масштабу, зрештою прогнозується гірший за минулорічний врожай — це все чинники, які негативно впливають на економічну ситуацію в країні.
Так, зокрема, до широкомасштабної агресії завантаженість виробничих потужностей становила 75%. Наприкінці минулого року цей показник упав до 45%. Зараз частка завантаженості — 38%. Прогнозується 35% взимку. Що меншою є завантаженість виробничих потужностей, то вищою є собівартість продукції. Так само відбулося скорочення штату на підприємствах. Лише 74% вакансій заповнено — бізнес втрачає кваліфікованих працівників.
Ще однією причиною поточної інфляції є запізнення з відкриттям доступу бізнесу до кредитного й інвестиційного ресурсу, суттєво впали капітальні інвестиції.
Лише 17% підприємств звітують, що вони готові до подальших відключень електроенергії. Основна проблема — нестача коштів на забезпечення енергетичної стійкості бізнесу.
Відтак законопроєкт про підвищення податків потребує детальної фахової дискусії. Не можна вбивати бізнес податками, якщо ми хочемо розвитку в економіці. Цей крок стане руйнівним для економіки та підірве обороноздатність країни.
Я переконаний, що війна — це стимул для проведення стрімких радикальних реформ. Час для принципових змін. Які реформи наразі найпотрібніші?
Це реформи митниці, адміністрування в податковій системі, реформа кримінально-процесуального кодексу, наведення ладу в системі державних закупівель, судова реформа.
Однак ми маємо долучати громадянське суспільство, аналітичні центри та бізнес-об’єднання до творення економічних політик держави, на основі яких уже створюватимуться законопроєкти.