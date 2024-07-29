Приділяти увагу промисловій інфляції не менш важливо, ніж споживчій, адже від промислових цін залежить формування цінника для споживача, наша експортна конкурентоспроможність тощо

Що стало причиною значного зростання промислової інфляції? Дорожчають компоненти для українських виробників, експорт зростає суттєво повільніше, ніж імпорт, зростає вартість людського ресурсу, великі проблеми з електрикою і логістикою, зокрема, призводять до зменшення завантаженості виробничих потужностей і зменшення ефекту масштабу, зрештою прогнозується гірший за минулорічний врожай — це все чинники, які негативно впливають на економічну ситуацію в країні.

Так, зокрема, до широкомасштабної агресії завантаженість виробничих потужностей становила 75%. Наприкінці минулого року цей показник упав до 45%. Зараз частка завантаженості — 38%. Прогнозується 35% взимку. Що меншою є завантаженість виробничих потужностей, то вищою є собівартість продукції. Так само відбулося скорочення штату на підприємствах. Лише 74% вакансій заповнено — бізнес втрачає кваліфікованих працівників.

Ще однією причиною поточної інфляції є запізнення з відкриттям доступу бізнесу до кредитного й інвестиційного ресурсу, суттєво впали капітальні інвестиції.

Лише 17% підприємств звітують, що вони готові до подальших відключень електроенергії. Основна проблема — нестача коштів на забезпечення енергетичної стійкості бізнесу.

Відтак законопроєкт про підвищення податків потребує детальної фахової дискусії. Не можна вбивати бізнес податками, якщо ми хочемо розвитку в економіці. Цей крок стане руйнівним для економіки та підірве обороноздатність країни.

Я переконаний, що війна — це стимул для проведення стрімких радикальних реформ. Час для принципових змін. Які реформи наразі найпотрібніші?

Це реформи митниці, адміністрування в податковій системі, реформа кримінально-процесуального кодексу, наведення ладу в системі державних закупівель, судова реформа.

Однак ми маємо долучати громадянське суспільство, аналітичні центри та бізнес-об’єднання до творення економічних політик держави, на основі яких уже створюватимуться законопроєкти.

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