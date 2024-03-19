За неполный первый квартал 2024 года аренда уже принесла госбюджету более 200 млн грн. По итогам 2023-го, ФГИ удалось получить 770 млн грн

Что сейчас ФГИУ предлагает для аренды

Фонд государственного имущества постоянно анализирует находящиеся в его управлении активы и выделяет новые и новые объекты, которые можно передать в аренду игрокам рынка. Эти пока вакантные квадратные метры прилагаются к уже успешно арендуемым – сейчас Фонд имеет более 14 тысяч действующих договоров аренды госимущества.

По состоянию на середину марта 2024 к аукционам готовится примерно 40 лотов в разных регионах Украины. Их суммарная площадь насчитывает 9,4 тыс. кв.м.

Эти объекты хотя и размещены во многих областях, но в текущем перечне больше активов сосредоточено на Полтавщине. Это 32 лота общей площадью более 5,4 тыс. кв. м. Такая ситуация сложилась из-за того, что ФГИ принял решение о передаче в аренду имущества ГП "Управление делами Фонда государственного имущества Украины", расположенного в Полтаве по улице Зиньковской.

Для желающих найти помещение в этом городе, Фонд предлагает самые разные варианты. Это отдельные части административного корпуса, гараж, целые склады или их части, помещения магазина и столовой, котельная, производственные помещения и мастерские, участки под навесами рядом с основными зданиями.

По площади эти объекты тоже варьируются от нескольких до тысяч "квадратов". Самый маленький актив – это кабинет в админздании площадью 9 кв.м. В общей сложности 22 из 32 лотов имеют площадь до 100 кв.м, поэтому их аренда может заинтересовать мелких или средних предпринимателей. Самым же большим оказалось помещение склада на 1,9 тыс. кв.м.

Другие актуальные объекты аренды, общей площадью почти 4 тыс. кв.м, расположены по одному в Киеве и Киевской области, Днепропетровской, Львовской, Харьковской и Хмельницкой. Также два из них находятся в Черкасской области.

Крупнейший из них – главный корпус ГП "Коневодство Украины" в Киевской области, которое занимает 2,4 тыс. кв.м. Также на Львовщине аренду ожидает достаточно большое здание на 960 кв.м от ГП "Новояворовское государственное горно-химическое предприятие "Сирка".

Большинство других объектов – это части нежилых построек площадью от 55 до 270 кв.м. Их можно арендовать для офисных помещений. Также есть один склад на 60 кв.м.

Но рекордсмен по минималистичности – лот с частью лестничных клеток 3-го этажа всего на 0,6 кв.м. Расположен он на территории ГП "Черкасский государственный научно-исследовательский институт технико-экономической информации в химической промышленности".

И в этом предложении нет ничего удивительного, ведь это распространенная практика – аренда небольших площадей для размещения, например, банкомата или вендингового аппарата. Бизнес получает необходимое для расширения своей сети место, а государство даже с квадратных сантиметров – доход.

Это лишь отдельные примеры объектов, которые государство может предложить предпринимателям для использования в различных целях. Какие-то из них уже в ближайшие недели найдут арендаторов, еще прибавятся к этому перечню и разнообразят географию и типы активов. Но каждый, кто нуждается в таком имуществе, может следить за предложениями государства и гораздо выгоднее арендовать его, чем если бы это была недвижимость частных собственников.

Кто и как может арендовать госимущество?

Арендовать государственно имущество может практически каждый желающий, об этом говорится в ЗУ " Об аренде государственного и коммунального имущества". По его нормам, арендаторами могут быть физические и юридические лица, в том числе иностранные, международные организации и т.п.

В то же время получить во временное пользование госактивы не могут отдельные категории, например физические и юридические лица под санкциями. Также предприятия, скрывающие бенефициаров и являющиеся банкротами или на стадии прекращения. Ограничение действует на физические и юридические лица из стран, включенных FATF в список несотрудничающих в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. То есть государство заботится о том, чтобы его имущество получили в аренду только надежные люди или компании.

Объектами аренды могут быть единые имущественные комплексы, отдельная недвижимость или другое госимущество, а также активы, которые не могут быть приватизированы.

При этом законодательство устанавливает ограничения в отношении тех активов, которые не подлежат аренде. Полный список достаточно обширен и доступен в ЗУ "Об аренде государственного и коммунального имущества". Среди него – стратегические объекты обороны и гражданской защиты, энергетики, связи, транспорта и других коммуникаций, действующие учебные заведения, архивы, имущество, которое является научным и культурным наследием и т.д.

Госимущество для аренды делится на два типа: то, что передают через аукцион, и то, что передают без него.

Во втором случае получить активы могут только определенные категории арендаторов, например органы государственной власти и местного самоуправления, дипломатические представительства и консульские учреждения, представительства международных межправительственных организаций в Украине. Также это могут быть общественные и религиозные организации, музеи, государственные и коммунальные организации в сфере культуры и искусств, учебные заведения, реабилитационные центры и т.д.

Во всех остальных случаях государство предлагает игрокам рынка приобщиться к открытым и прозрачным аукционам, проходящим в электронной системе Prozorro.Продажи.

Механизм участия в них прост и понятен. Сначала нужно найти объекты, которые заинтересуют участника на сайте об аренде от ФГИ или непосредственно в системе Prozorro.Продажи. Необходимо тщательно изучить всю информацию об объекте – расположении, состоянии, площади, плане, условиях аренды и т.п. – чтобы принять решение, действительно ли этот актив соответствует запросу.

Далее нужно зарегистрироваться на любой аккредитованной торговой площадке (или зайти в собственный кабинет, если она уже есть) и подать заявку на участие в аукционе. Вместе с заявкой следует уплатить гарантийный и регистрационный взнос. Второй составляет 0,1 минимальной заработной платы. А сумма гарантийного взноса может варьироваться и рассчитывается по целому перечню критериев, больше об этом можно узнать из инструкции ФГИ по механизму участия в торгах.

Следующие шаги – это участие в аукционе (побеждает самое высокое ценовое предложение), квалификация победителя и оплата авансового платежа за аренду объекта.

Тысячи предпринимателей уже используют арендные государственные площади для развития и расширения бизнеса для релокации мощностей из опасных регионов. Государство при этом получает ресурсы для бюджета в поддержку нашей обороны в эти турбулентные времена.

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