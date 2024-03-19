За неповний перший квартал 2024 року оренда вже принесла держбюджету понад 200 млн грн. За підсумками 2023-го, ФДМУ вдалося отримати 770 млн грн, на 200 млн більше, ніж у 2022-му

Що наразі ФДМУ пропонує для оренди

Фонд державного майна постійно аналізує активи, що знаходяться в його управлінні, та виокремлює нові й нові об'єкти, які можна передати в оренду гравцям ринку. Ці поки вакантні квадратні метри додаються до тих, що вже успішно орендуються, – наразі Фонд має понад 14 тисяч чинних договорів оренди держмайна.

Станом на середину березня 2024 року до аукціонів готується приблизно 40 лотів у різних регіонах України. Їхня сумарна площа налічує 9,4 тис. кв.м.

Ці об'єкти хоча і розміщені в багатьох областях, але в поточному переліку найбільше активів зосереджено на Полтавщині. Це 32 лоти загальною площею понад 5,4 тис.кв.м. Така ситуація склалася через те, що ФДМУ ухвалив рішення щодо передання в оренду майна ДП "Управління справами Фонду державного майна України", розташованого в Полтаві на вулиці Зіньківській.

Для охочих знайти приміщення у цьому місті, Фонд пропонує найрізноманітніші варіанти. Це окремі частини адміністративного корпусу, гараж, цілі склади чи їх частини, приміщення магазину та їдальні, котельня, виробничі приміщення та майстерні, ділянки під накриттям поряд з основними будівлями тощо.

За площею ці об'єкти теж варіюються від декількох до тисяч "квадратів". Найменший актив – це кабінет в адмінбудівлі площею 9 м кв. Загалом 22 із 32 лотів мають площу до 100 кв.м, тож їх оренда може зацікавити дрібних чи середніх підприємців. Найбільшим же виявилося приміщення складу на 1,9 тис. кв.м.

Інші актуальні об'єкти оренди, загальною площею майже 4 тис. кв.м, розташовані по одному у Києві та Київській області, на Дніпропетровщині, Львівщині, Харківщині та Хмельниччині. Також два з них розташовані на Черкащині.

Найбільший із них – головний корпус ДП "Конярство України" на Київщині, що займає 2,4 тис. кв.м. Також на Львівщині на оренду очікує досить велика будівля на 960 кв.м від ДП "Новояворівське державне гірничо-хімічне підприємство "Сірка".

Більшість інших об'єктів – це частини нежитлових споруд площею від 55 до 270 кв.м. Їх можна орендувати для офісних приміщень. Також є один склад на 60 кв.м.

Але рекордсмен за мінімалістичністю – лот із частиною сходових клітин 3-го поверху лише на 0,6 кв.м. Розташований він на території ДП "Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості".

І в цій пропозиції немає нічого дивного, адже це поширена практика – оренда невеликих площ для розміщення, наприклад, банкомату чи вендингового апарату. Бізнес отримує необхідне для розширення своєї мережі місце, а держава навіть із квадратних сантиметрів – дохід.

Це лише окремі приклади тих об'єктів, які держава може запропонувати підприємцям для використання в різноманітних цілях. Якісь із них вже найближчими тижнями знайдуть орендарів, якісь ще додадуться до цього переліку і урізноманітнять географію та типи активів. Але кожен, хто потребує таке майно, може стежити за пропозиціями держави і значно вигідніше орендувати його, ніж у випадку, якби це була нерухомість приватних власників.

Хто та як може орендувати держмайно?

Орендувати державно майно може практично кожен охочий, про це йдеться у ЗУ "Про оренду державного та комунального майна". За його нормами, орендарями можуть бути фізичні та юридичні особи, зокрема іноземні, міжнародні організації тощо.

Водночас отримати в тимчасове користування держактиви не можуть окремі категорії, наприклад, фізичні та юридичні особи під санкціями. Також підприємства, що приховують бенефіціарів і ті, що є банкрутами або на стадії припинення. Обмеження діє на фізичні і юридичні особи із країн, включених FATF до списку тих, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Тобто держава дбає, щоб її майно отримали в оренду лише надійні люди чи компанії.

Об'єктами оренди можуть бути єдині майнові комплекси, окрема нерухомість чи інше держмайно, також активи, що не можуть бути приватизовані тощо.

Водночас законодавство встановлює обмеження щодо тих активів, які не підлягають оренді. Повний перелік досить великий і доступний у ЗУ "Про оренду державного та комунального майна". Він містить серед іншого – стратегічні об'єкти оборони та цивільного захисту, енергетики, зв'язку, транспорту та інших комунікацій, активні заклади освіти, архіви, майно, яке є науковою та культурною спадщини тощо.

Держмайно для оренди поділяється на два типи: те, яке передають через аукціон, та те, що передають без нього.

У другому випадку отримати активи можуть лише визначені категорії орендарів, наприклад, органи державної влади та місцевого самоврядування, дипломатичні представництва та консульські установи, представництва міжнародних міжурядових організацій в Україні. Також це можуть бути громадські та релігійні організації, музеї, державні та комунальні організації у сфері культури і мистецтв, заклади освіти, реабілітаційні центри тощо.

У всіх інших випадках держава пропонує гравцям ринку долучитися до відкритих та прозорих аукціонів, які проходять в електронній системі Prozorro.Продажі.

Механізм участі в них простий та зрозумілий. Спочатку потрібно знайти об'єкти, які зацікавлять учасника на сайті про оренду від ФДМУ або безпосередньо в системі Prozorro.Продажі. Необхідно ретельно вивчити всю інформацію про об'єкт – розташування, стан, площа, план, умови оренди тощо – аби ухвалити зважене рішення, чи справді цей актив відповідає запиту.

Далі потрібно зареєструватися на будь-якому акредитованому торговельному майданчику (або зайти у власний кабінет, якщо він вже є) та подати свою заявку на участь в аукціоні. Разом із заявкою потрібно сплатити гарантійний та реєстраційний внески. Другий наразі становить 0,1 мінімальної заробітної плати. А сума гарантійного внеску може варіюватися і розраховується за цілим переліком критеріїв, більше про це можна дізнатися із інструкції ФДМУ щодо механізму участі в торгах.

Наступні кроки – це участь в аукціоні (перемагає найвища цінова пропозиція), кваліфікація переможця та сплата авансового платежу за оренду об'єкта.

Тисячі підприємців вже використовують орендні державні площі для розвитку та розширення бізнесу, для релокації потужностей з небезпечних регіонів. Держава отримує ресурси для бюджету на підтримку нашої оборони у ці турбулентні часи.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net