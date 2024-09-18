Верховная Рада должна рассмотреть 333 переименования, в том числе 15 городов и 7 районов

У депутатов есть уникальный шанс убрать ракетные точки с карты Украины.

Названия русских улиц в наших городах – это трассы для русских шахедов. Русские названия наших городов – это точки входа их ракет в наше пространство.

Нам следует дожать прохождение глобальной дерусификации и остатки декоммунизации в нашем государстве. Тем, кто говорит, что не ко времени – вы уже все сделали, чтобы по улицам первомайским из России вышли из своих бараков оккупанты и зашли на те же первомайские в Украине.

Оккупант первым делом рушит наши памятники и переименовывает наши города.

Тем, кто говорит за деньги и документы, не раздуйте, если не разбираетесь и не играйте на экономически обескровленной категории наших сограждан. Будет изменен ряд табличек (въездные и административные), документы на собственность будут изменены постепенно.

Верховная Рада должна рассмотреть 333 переименования, в том числе 15 городов и 7 районов.

Новомосковск станет городом Самар, Красноград – Берестин, Дружба – Хутор-Михайловский, Первомайский – Шахтерск, Южноукраинск – Гард, Первомайск – Златополь, Павлоград – Матвеев, Южное – Порт-Анненталь, Ватутино – Богачево, Червоноград – Шептицкий. В частности, на временно оккупированные города: исправленным станет Северодонецк, а Малогвардейск станет Атамановкой, Первомайск – Сокологорским.

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