Депутати мають унікальний шанс прибрати ракетні точки з мапи України.

Назви російських вулиць у наших містах – це траси для російських "шахедів". Російські назви наших міст – це точки входу їхніх ракет у наш простір.

Нам слід дотиснути проходження глобальної дерусифікації та рештки декомунізації в нашій Державі. Тим, хто каже, що не на часі – ви вже все зробили, аби вулицями пєрвомайскімі з Росії вийшли зі своїх бараків окупанти й зайшли на ті ж пєрвомайскіє в Україні.

Окупант передусім валить наші пам’ятники та перейменовує наші міста.

Тим, хто каже за гроші та документи, не роздмухуйте, якщо не розумієтесь на цьому, не грайте на економічно знекровленій категорії наших співгромадян. Буде змінено низку табличок (в’їзні та адміністративні), документи на власність буде змінено поступово.

Верховна Рада має розглянути 333 перейменування, зокрема 15 міст та 7 районів.

Новомосковськ стане містом Самар, Красноград – Берестин, Дружба – Хутір-Михайлівський, Первомайський – Шахтарськ, Южноукраїнськ – Гард, Первомайськ – Златопіль, Павлоград – Матвіїв, Южне – Порт-Анненталь, Ватутіне – Багачеве, Червоноград – Шептицький, Синельникове – Ріднопілля. Зокрема, тимчасово окуповані міста: виправленим буде Сіверськодонецьк, а Молодогвардійськ стане Отаманівкою, Первомайск – Сокологірськом.

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