Глобальный спрос на украинскую кукурузу продолжает расти, однако дефолты и увеличение атак России на суда усложняют логистику экспорта

Сегодня украинский рынок кукурузы имеет большое влияние на мировую экономику. В Украине уже законтрактовано 1,8 млн тонн кукурузы для экспорта в октябре, что свидетельствует о весомом спросе на фуражное зерно. Потенциальные объемы экспорта на октябрь могли бы достигнуть 2,2-2,5 млн тонн.

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