Экспорт кукурузы на грани срыва. Что это значит
Денис Марчук
заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета
Сегодня украинский рынок кукурузы имеет большое влияние на мировую экономику. В Украине уже законтрактовано 1,8 млн тонн кукурузы для экспорта в октябре, что свидетельствует о весомом спросе на фуражное зерно. Потенциальные объемы экспорта на октябрь могли бы достигнуть 2,2-2,5 млн тонн.
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