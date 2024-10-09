Глобальний попит на українську кукурудзу продовжує зростати, однак дефолти та збільшення атак РФ на судна з агропродукцією в одеських портах ускладнюють логістику експорту

Сьогодні український ринок кукурудзи має вагомий вплив на світову економіку. В Україні вже законтрактовано 1,8 млн тонн кукурудзи для експорту в жовтні, що свідчить про вагомий попит на фуражне зерно. Потенційні обсяги експорту на жовтень могли б досягти 2,2-2,5 млн тонн.

Розблокуйте щоб читати далі Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку Розблокувати

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net