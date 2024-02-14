Благотворительный фонд SavED представил обширное исследование об образовании во время войны. Там много инсайтов и информации для размышления

Если бы это исследование проводилось в стране Западной Европы, оно было бы темой первых новостей во всех телевизионных выпусках, на первых страницах реномированных газет и две недели не сходило бы с заголовков и ток-шоу. Я не шучу – в Европе опросы подростков и молодежи проводятся регулярно, государство очень внимательно к ним относится, анализирует и использует. У нас, по крайней мере, принятие решений на основе данных – мизерное исключение, в том числе в образовании.

Благотворительный фонд SavED представил обширное исследование об образовании во время войны. Там много инсайтов и информации для размышлений . Я же оставлю несколько моих субъективных рефлексий:

1. В Украине почему-то драматично боятся спрашивать мнение детей, пусть даже почти взрослых подростков для формирования политик или принятия решений. Это просто некая стена страха. Мне сейчас отрицают, что министр образования Оксен Лесной не боится и не раз уже проводил публичные дискуссии с подростками. Это верно. Но это исключение, и к сожалению, пока эти замечательные разговоры не нашли выражения в решениях, которые так нужны украинским подросткам.

Большинство взрослых в образовании боятся и не хотят слышать мнения детей. Это очевидно из украинских образовательных программ – даже новые, которые принимались уже в этом году, для 7-го класса, по стандарту НУШ – перегружены излишним материалом, который физически невозможно выучить за отведенное время.

Я знаю случаи, когда школы, пострадавшие от войны, обращались к донорам за помощью, те были готовы помочь школам, но хотели сначала поговорить со старшеклассниками – как они представляют восстановление школы "лучше, чем было" или какой они хотели бы видеть старшую школу. И школы отказывались от помощи – если условием является опрос детей.

2. Дети знают, что их не желают слышать. Поэтому процент детей, которые в ходе опроса сказали, что нуждаются в психологической поддержке или помощи (62%), существенно больше, чем считают их родители и учителя. Дети не говорят о своих проблемах взрослым, или если говорят – их часто не слышат или проблемы не воспринимают всерьез.

3. Больше новостей собрала цифра, сколько школьников видят свое будущее в Украине, сколько – за рубежом. В зависимости от пессимистичности-оптимистичности медиа, одни выбирали для заголовка цифру "26% украинских школьников хотят уехать заграницу" или "52% школьников видят свое будущее в Украине".

И меня спрашивали, что означают эти цифры. Но как раз эта цифра меня тревожит меньше всего. 52%, больше половины, хотят остаться в Украине, несмотря на полномасштабную войну – это много. Но не факт, что именно те, кто так ответил, останутся. Как и не факт, что 26% сказали, что хотят уехать – уедут. Ибо для молодых людей нормально хотеть увидеть новое, хотеть перемен и незнакомого опыта.

Украине для восстановления потребуются молодые люди с гибким умом, умением адаптироваться и готовностью учиться новому. И я верю, что вернутся отстраивать Украину те, кто желают развития, а не только тихой стабильности.

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