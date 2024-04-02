Сейчас все адекватные военные специалисты говорят одно и то же. Для атаки на Харьков нужно а) сохранить давление на существующем фронте, б) сконцентрировать отдельную крупную группировку (от 150 тыс.). Что само по себе сложная задача, которую невозможно решить втайне и быстро.

Чтобы накопить такие силы для похода на Харьков через два месяца, Кремлю пришлось бы значительно ослабить войска по другим направлениям и втянуть всех новобранцев.

То есть, 1) технически на грани возможностей; 2) риски на других участках резко возрастают; 3) при скудных шансах на успех.

Наши военные готовятся. Оборона земли усовершенствуется. Цена гипотетической попытки лезть на Харьков для врага растет каждый день. Россияне это видят. Это реальный сдерживающий фактор.

Поэтому гораздо прагматично для РФ сейчас наращивать группировки на юге и Донбассе, чтобы попытаться развить успех там. Технически на порядок проще, можно накопиться вовремя. Рисков меньше. Если не будет адекватной помощи для нас, то и шансы на успехи у русских появятся.

Поэтому атака на Харьков (сюда входят все опции – обход на запад, десанты и т.д.) в ближайшие несколько месяцев выглядела бы крайне неестественной. По земле они не полезут. Максимум – в беспокоящем формате оттягивать активности.

Что может повлиять на ситуацию в ближайшие месяцы и спровоцировать попытку оккупации Харькова?

Вижу только один вариант – политическая дестабилизация в Киеве.

Может запустить трагический сценарий. Оборона распадется на ячейки и будет максимально затруднена (именно этого россияне пытались достичь в 2022 г., ничего не изменилось). Здесь уже речь пойдет о судьбе не только Харькова. Поэтому рассматривать военную ситуацию без общеполитической нельзя.

Каждый может самостоятельно оценить: какова вероятность дестабилизации центральной власти (на мой взгляд, пока низкая) и какие факторы работают на это.

Разные эксперты уже отметили, что в сети началась лавина публикаций по теме "после 21 мая власти в Киеве нет". Ее гонят присоединившиеся к врагу российские ресурсы.

То есть, выглядит так, что на конец мая (совместим с финишем кампании в Европе) будут организованы попытки дестабилизации изнутри с усилением давления извне (на фронте, удары с воздуха и т.д.). До этого два месяца будет прогреваться медийное пространство.

Но даже в таком случае большую группировку через мгновение переместить нельзя. То есть, вероятность атаки по земле на Харьков все равно ускользает.

Вместе. На мой взгляд, в ближайшие месяцы РФ отводит в своих планах Харькову другую роль. А именно – катализатора гуманитарного кризиса. Чтобы оттянуть дефицитные ресурсы, забить коммуникации, наиграть дополнительно для дестабилизации. Вот это поможет русским войскам на Востоке. Тезис Путина о "санитарной зоне" будет объяснением зверств для мероприятия.

Это означает, что удары по Харькову будут продолжаться, даже если в ближайшие месяцы наступление с целью оккупации не планируется.

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