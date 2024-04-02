Зараз усі адекватні військові фахівці говорять одне і те саме. Для атаки на Харків потрібно а) зберегти тиск на існуючому фронті, б) сконцентрувати окреме велике угрупування (від 150 тис.). Що саме собою складне завдання, яке неможливо вирішити потай і швидко.

Щоб накопичити такі сили для походу на Харків за два місяці, Кремлю довелося б значно послабити війська на інших напрямках і втягнути всіх новобранців.

Тобто, 1) технічно на межі можливостей; 2) ризики інших ділянках різко зростають; 3) за мізерних шансів на успіх.

Наші військові готуються. Оборона землі вдосконалюється. Ціна гіпотетичної спроби лізти на Харків для ворога зростає щодня. Росіяни це бачать. Це реальний фактор стримування.

Тому набагато прагматичніше для РФ зараз нарощувати угруповання на півдні та на Донеччині, щоб спробувати розвинути успіх там. Технічно на порядок простіше, можна нагромадитися вчасно. Ризиків менше. Якщо не буде адекватної допомоги для нас, то й шанси на якісь успіхи у росвійськ з'являться.

Тому атака на Харків (сюди входять усі опції – обхід на захід, десанти тощо) у найближчі кілька місяців виглядала б вкрай неприродною. По землі вони не полізуть. Максимум – у форматі відтягувати активності.

Що може вплинути на ситуацію в найближчі місяці і спровокувати спробу окупації Харкова?

Бачу лише один варіант – політична дестабілізація у Києві.

Може запустити трагічний сценарій. Оборона розпадеться на осередки і буде максимально утруднена (саме цього росіяни намагалися досягти у 2022 р., нічого не змінилося). Тут уже йтиметься про долю не лише Харкова. Тому розглядати військову ситуацію без загальнополітичної не можна.

Кожен може самостійно оцінити: яка ймовірність дестабілізації центральної влади (на мій погляд, поки що – низька) і які фактори працюють на це.

Різні експерти вже зазначили, що у мережі розпочалася лавина публікацій на тему "після 21 травня влади у Києві немає". Її женуть російські ресурси, що приєдналися до ворога.

Тобто, виглядає так, що на кінець травня (збігатиметься з фінішом кампанії в Європі) будуть організовані спроби дестабілізації зсередини з одночасним посиленням тиску ззовні (на фронті, удари з повітря тощо). До цього два місяці прогріватиметься медійний простір.

Але навіть у такому разі велике угруповання за мить перемістити не можна. Тобто, ймовірність атаки по землі на Харків все одно вислизає.

В цілому. На мою думку, найближчими місяцями РФ відводить у своїх планах Харкову іншу роль. А саме – каталізатора гуманітарної кризи. Щоб відтягнути дефіцитні ресурси, забити комунікації, награти додатково для дестабілізації. Ось це допоможе російським військам на Сході. Теза Путіна про "санітарну зону" буде поясненням звірств для заходу.

Це означає, що удари по Харкову триватимуть, навіть якщо найближчими місяцями наступ з метою окупації не планується.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net