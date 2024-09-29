Его северный регион почти полностью обезлюден, его международная репутация подорвана из-за убийств и страданий такого количества мирных жителей, его экономика переживает серьезные проблемы, а его внутренняя политика переживает беспокойство.

При отсутствии дипломатической стратегии продолжение нападения на ХАМАС и Хезболлу не решит ни одну из вышеупомянутых проблем Израиля. Напротив, зависимость Израиля только от военного инструмента, как это обычно делается, не сделает его более безопасным. Десятилетия, а не просто годы, противостояние с этими стойкими и решительными вооруженными группами могут это подтвердить.

Израиль может переиграть.

Отказываясь достичь режима прекращения огня в Газе, являющегося ключом к прекращению эскалации борьбы с Хезболлой, он втягивает регион в полную войну.

Почему Нетаньяху продолжает отказываться от прекращения огня в Газе, не загадка. Его собственное политическое выживание зависит от сохранения этого состояния войны, даже если это приведет к катастрофе. Он знает и манипулирует тем фактом, что израильское общество не устранит своего лидера, пока страна находится в опасности.

Конечно, ситуация может быть другой, если бы Вашингтон делал нечто большее, чем демонстрировал удивление и раздражение всякий раз, когда действия Израиля в Газе приводили к дальнейшим смертям и разрушениям. Это не так уж сложно: израильская военная машина не может продолжаться без военной помощи США, поэтому Америка может использовать свой значительный рычаг влияния на еврейское государство, чтобы заставить его обменять военные действия на дипломатическое участие. Но мы вряд ли увидим лидерство США или серьезное дипломатическое участие в завершении президентских выборов в ноябре.

Было бы ошибкой считать, что Хезболла сейчас беспомощна или что она распадется из-за израильских ударов. Это просто не их философия. Даже Израиль признал, что группировка все еще имеет значительные военные возможности. Вред, который он способен нанести Израилю, все еще может быть разрушительным. Их точные ракеты могут поразить любой стратегический объект или городской центр в Израиле.

Если группировка начнет чувствовать, что собственное существование под угрозой, оно, вероятно, набросится так, как Израиль никогда раньше не видел независимо от интересов Ирана.

Израиль поступил бы бессмысленно, если бы совершил новое наземное вторжение в Ливан – как предупреждали некоторые из его лидеров – потому что именно здесь Хезболла может иметь преимущество. Они лучше знают местность и научены вести достаточно эффективное сражение. Горы и долины южного Ливана не окрестности Газы.

Пора для дипломатии, и все начинается с прекращения огня в Газе. Это приведет к успокоению израильско-ливанских границ и перемещению Хезболлы на позиции севернее реки Литани, как того требует резолюция ООН 1701, принятая в 2006 году. Но достижение этой точки зависит от двух одинаково важных факторов: сотрудничества Биньямина Нетаньяху и поступит ли Вашингтон правильно и заставит своего младшего союзника не допустить худшего. Пока оснований для оптимизма в обоих случаях мало.

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