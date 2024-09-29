Його північний регіон майже повністю обезлюднений, його міжнародна репутація підірвана через вбивства та страждання такої кількості мирних жителів, його економіка переживає серйозні проблеми, а його внутрішня політика переживає неспокій.

За відсутності дипломатичної стратегії продовження нападу на ХАМАС і Хезболлу не вирішить жодної з вищезгаданих проблем Ізраїлю. Навпаки, залежність Ізраїлю лише від військового інструменту, як це зазвичай робиться, не зробить його безпечнішим. Десятиліття, а не просто роки, протистояння з цими стійкими та рішучими озброєними групами можуть це підтвердити.

Ізраїль може переграти.

Відмовляючись досягти режиму припинення вогню в Газі, який є ключем до припинення ескалації боротьби з Хезболлою, він втягує регіон у повну війну.

Чому Нетаньяху продовжує відмовлятися від припинення вогню в Газі, не є загадкою. Його власне політичне виживання залежить від збереження цього стану війни, навіть якщо це призведе до катастрофи. Він знає і маніпулює тим фактом, що ізраїльське суспільство не усуне свого лідера, поки країна в небезпеці.

Звичайно, ситуація може бути іншою, якби Вашингтон робив щось більше, ніж демонстрував здивування та роздратування кожного разу, коли дії Ізраїлю в Газі спричиняли подальші смерті та руйнування. Це не так вже й складно: ізраїльська військова машина не може тривати без військової допомоги США, тож Америка може використати свій значний важіль впливу на єврейську державу, щоб змусити її обміняти військові дії на дипломатичну участь. Але ми навряд чи побачимо лідерство США чи серйозну дипломатичну участь до завершення президентських виборів у листопаді.

Було б помилкою вважати, що Хезболла зараз безпорадна, або що вона розпадеться через ізраїльські удари. Це просто не їхня філософія. Навіть Ізраїль визнав, що угруповання все ще має значні військові можливості. Шкода, яку вона здатна завдати Ізраїлю, все ще може бути руйнівною. Їхні точні ракети можуть вразити будь-який стратегічний об’єкт або міський центр в Ізраїлі.

Якщо угруповання почне відчувати, що власне існування під загрозою, воно, ймовірно, накинеться так, як Ізраїль ніколи раніше не бачив, незалежно від інтересів Ірану.

Ізраїль вчинив би безглуздо, якби здійснив нове наземне вторгнення до Лівану – як попереджали деякі з його лідерів – тому що саме тут Хезболла може мати перевагу. Вони найкраще знають місцевість і навчені вести досить ефективний бій. Гори та долини південного Лівану не є околицями Гази.

Настав час для дипломатії, і все починається з припинення вогню в Газі. Це призведе до заспокоєння ізраїльсько-ліванських кордонів і переміщення Хезболли на позиції на північ від річки Літані, як того вимагає резолюція ООН 1701, прийнята в 2006 році. Але досягнення цієї точки залежить від двох однаково важливих факторів: співпраці Біньяміна Нетаньяху та чи Вашингтон вчинить правильно і змусить свого молодшого союзника не допустити найгіршого. Наразі підстав для оптимізму в обох випадках мало.

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