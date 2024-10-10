На основе предварительной оценки состояния имплементации актов права Европейского Союза (acquis ЕС), проведенной в конце 2023 года, Украина имплементировала 1625 актов права. Однако 2739 актов ЕС еще подлежат полной или частичной имплементации. Если учесть, что Украина официально закрепила свой курс на евроинтеграцию в 2014 году, можно заключить, что в среднем принимается около 160 актов в год. Это означает, что для полной имплементации всех актов права понадобится около 17 лет. Кроме того, важно учитывать, что законодательство ЕС постоянно обновляется, и Украине придется вносить коррективы в свой план имплементации в ответ на эти изменения.