На основі попередньої оцінки стану імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС), проведеної наприкінці 2023 року, Україна імплементувала 1625 актів права. Однак 2739 актів ЄС ще підлягають повній або частковій імплементації. Якщо врахувати, що Україна офіційно закріпила свій курс на євроінтеграцію у 2014 році, можна зробити висновок, що в середньому приймається близько 160 актів на рік. Це означає, що для повної імплементації всіх актів права знадобиться приблизно 17 років. Крім того, важливо враховувати, що законодавство ЄС постійно оновлюється, і Україні доведеться вносити корективи до свого плану імплементації у відповідь на ці зміни.