Публикации в медиа о том, что Европа отказалась от отправки своих войск в Украину, являются манипулятивными

LIGA.net тестирует новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

Военный аналитик Михаил Самусь реагирует на сообщения о якобы пересмотре европейскими странами своих планов о гарантиях безопасности Украине из-за политических и технических ограничений.

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