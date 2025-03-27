Європейський контингент в Україні – чому місія здійсненна
Михайло Самусь
співзасновник Consortium for Defence Information
LIGA.net тестує новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Військовий аналітик Михайло Самусь реагує на повідомлення про нібито перегляд європейськими країнами своїх планів щодо гарантій безпеки Україні через політичні та технічні обмеження.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net