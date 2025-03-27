Публікації у медіа про те, що Європа відмовилася від надсилання своїх військ до України, є маніпулятивними

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Військовий аналітик Михайло Самусь реагує на повідомлення про нібито перегляд європейськими країнами своїх планів щодо гарантій безпеки Україні через політичні та технічні обмеження.



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