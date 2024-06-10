"Заморозка" – единственно возможный сценарий на ближайшее время. Это выгодно для всех (выгодно и для Китая и России, и ЕС и США). Меньше всего в "замораживании" заинтересованы бритты.

Условия "заморозки" – самый главный вопрос сегодня. Есть разные "формулы", но. Как говорят военные: "переговоры ведутся на поле боя". И Россия уже более 7 месяцев поднимает ставку, не останавливая наступление и открывая новые фронты. Ее цель показать, что условия "заморозки" от России могут кому-то не нравиться, но это точно "лучше", чем терять территории, людей, промышленность, сидеть в темноте.

У нас эту "формулу" никто не примет. Это очевидно.

Возвращаемся к тезису о "переговорах на поле боя".

- Впереди ответственный этап: мобилизация и получение "вкусных" подарков от наших партнеров.

- Своевременное получение "подарков" и грамотная мобилизация позволят изменить статус-кво и выйти на адекватную "переговорную позицию".

Нет, у нас не будет прямых переговоров с Россией, они будут сепаратные, правда, мы будем точно участвовать в финальных формулировках.

Но решение окончательное, все же, будет не за нами, а за США и Китаем. А если не согласимся – "отключат газ". Шутка. Ограничат финансовую и техническую поддержку, обрушат рейтинг.

Ориентировочные сроки начала "заморозки" – осень-2024 – весна-2025 (подвязаны под президентские выборы в США. В первом случае – план Байдена, во втором – план Трампа).

"Заморозка" нужна всем, включая Украину, чтобы "перевести дух" и подготовиться к еще большему сражению. Следующий "раунд" большой войны стартует через 2 года после заморозки с 2027 года:

– Когда Китай закончит полное перевооружение своей армии http://surl.li/uhxdd

- Есть мнение, что России для восстановления военного потенциала нужно 2-3 года http://surl.li/uiidi

Соответственно, даже если заморозка произойдет, у Украины будет всего (!) 1,5-2 года для самого быстрого в истории Мира наращивания производства вооружений, новых разработок, повышения мощности армии, создания непреодолимых фортификационных сооружений, мобилизации экономики и населения.

Но есть нюанс.

Как сказано выше, не всем выгодна и интересна "заморозка". В частности, я подвергаю сомнению мнение, что она выгодна Великобритании. Россия их давний конкурент, и ослабление влияния России на континенте – одна из стратегических целей.

Великобритания не несет существенных издержек и рисков в конфликте. Для них даже "проигрыш" Украины не самый плохой сценарий. Между бриттами и ордынцами есть еще целая Европа. Но приоритетная задача – максимально истощить Россию. А для этого сценарий "заморозки" не подходит.

Где и как начнется следующий виток агрессии орды после "размораживания"?

Сценариев несколько:

- Это может быть Украина, если мы не утроим наш военный потенциал за 2 года и сделаем повторение конфликта невозможным.

- Это может быть любая страна Балтии (я ставлю именно на Латвию, где восток русскоязычный и сценарий "зеленых человечков" из военторга очень вероятен). Реализация сценария стран Балтии – удар по существованию Блока НАТО. Захвачены все они могут быть за 1-2 дня максимум. Это не будет прямой агрессией с объявлением войны. НАТО войдет в ступор со своей статьей №5 и будет девальвировано (так считают на "орде").

- Это может быть Кавказ (та же Грузия или Армения).

– Или Казахстан (но здесь может быть против Китай).

Какой формат "замораживания" может быть?

Есть российский сценарий, где они будут настаивать на демилитаризации зоны более 200 км, снятии претензий со стороны Украины на Крым и Донбасс, демилитаризации украинской армии и общества.

– Есть Китайский сценарий, где еще в 2023 году Китай выступил публично за все хорошо и против всего плохого (без конкретики).

- Есть Украинская формула мира http://surl.li/uiiut

Украинская формула – это формальный проигрыш России, чего не желает допустить ни Россия, ни США. "Заморозка" в состоянии "как есть" на сегодня не устраивает ни Украину, ни США.

Но Россия к этому уже стремится поднимать ставки – не останавливая наступление, открывая новые фронты и уничтожая украинскую энергетику, промышленность.

Сценарий "заморозки" будет ясен только после нового витка "переговоров" на поле боя – после получения Украиной обещанного вооружения, включая авиацию и дальнобойные ракеты.

А также после проведения запланированной (хотя и коряво) мобилизации, подготовки новых подразделений и введение их в распоряжение Генштаба.

Именно после реализации 21-го пункта (и от того, как он будет реализован) и будет формироваться "формула заморозки".

Но сначала:

– Украина должна не только остановить наступление, но и отодвинуть вглубь оккупированных территорий линию фронта;

- вернуть доступ к Азовскому морю;

- сделать Крым островом (в прямом смысле, включая отсутствие рабочего моста);

– сделать непригодными к жизни приграничные территории России;

- уничтожить энергетическую инфраструктуру (НПЗ, электростанции в радиусе более 300 км от границ Украины);

– уничтожить дронами радиусом действия до 3 тыс. км стратегические объекты России.

Это будет базой для формирования переговорной позиции.

– Конфликт будет заморожен на тех границах, которые мы отвоюем до конца сентября.

– Нам дадут гарантии безопасности.

– И еще большие средства для восстановления экономики.

– Будет проведена широкая медийная кампания для организации поддержки такого решения украинским обществом. Смысл будет в том, что лучше "худой мир" на не самых плохих условиях (безопасность, деньги), чем бесконечные жертвы.

Написанное – гипотеза, которую проговаривал с международными экспертами.

В целом они видят примерно так же.

Важно помнить, что наше будущее зависит от:

- нашей организованности;

- способности мыслить стратегически, сохраняя субъектность, и мыслить не тактическими задачами, а на три-пять шагов вперед;

- умения формировать партнерства (избегая упреков, угроз).

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