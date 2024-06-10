"Заморозка" – єдиний можливий сценарій на найближчий час. Це вигідно всім (вигідно і Китаю та Росії, і ЄС та США). Найменше у "заморожуванні" зацікавлені брити.

Умови "заморозки" – найголовніше питання сьогодні. Є різні "формули", але. Як кажуть військові: "переговори ведуться на полі бою". І Росія вже понад 7 місяців підвищує ставку, не зупиняючи наступ і відкриваючи нові фронти. Її мета показати, що умови "заморозки" від Росії можуть комусь не подобатися, але це точно "краще", ніж втрачати території, людей, промисловість, сидіти в темряві.

У нас цю "формулу" ніхто не прийме. Це очевидно.

Повертаємося до тези про "переговори на полі бою".

- Попереду відповідальний етап: мобілізація та отримання "смачних" подарунків від наших партнерів.

- Своєчасне отримання "подарунків" та грамотна мобілізація дозволять змінити статус-кво та вийти на адекватну "переговорну позицію".

Ні, у нас не буде прямих переговорів із Росією, вони будуть сепаратні, щоправда, ми точно братимемо участь у фінальних формулюваннях.

Але рішення остаточне, все ж таки, буде не за нами, а за США та Китаєм. А якщо не погодимося – "відключать газ". Жарт. Обмежать фінансову та технічну підтримку, обвалять рейтинг.

Орієнтовні терміни початку "заморозки" – осінь-2024 – весна-2025 (підв'язано під президентські вибори в США. У першому випадку – план Байдена, у другому – план Трампа).

"Заморозка" потрібна всім, включно з Україною, щоб "перевести дух" і підготуватися до ще більшої битви. Наступний "раунд" великої війни стартує через 2 роки після заморозки з 2027 року:

- Коли Китай закінчить повне переозброєння своєї армії http://surl.li/uhxdd

- Є думка, що Росії для відновлення військового потенціалу потрібно 2-3 роки http://surl.li/uiidi

Відповідно, навіть якщо заморозка станеться, Україна матиме всього (!) 1,5-2 роки для найшвидшого в історії Світу нарощування виробництва озброєнь, нових розробок, підвищення потужності армії, створення непереборних фортифікаційних споруд, мобілізації економіки та населення.

Але є аспект.

Як сказано вище, не всім вигідна та цікава "заморозка". Зокрема, я ставлю під сумнів думку, що вона вигідна Великій Британії. Росія їхній давній конкурент, і ослаблення впливу Росії на континенті – одна зі стратегічних цілей.

Велика Британія не несе істотних витрат і ризиків у конфлікті. Для них навіть "програш" України не є найгіршим сценарієм. Між бритами та ординцями є ще ціла Європа. Але пріоритетне завдання – максимально виснажити Росію. А для цього сценарій "заморозки" не підходить.

Де і як розпочнеться наступний виток агресії орди після "розморожування"?

Сценаріїв кілька:

- Це може бути Україна, якщо ми не потроїмо наш військовий потенціал за 2 роки і зробимо повторення конфлікту неможливим.

- Це може бути будь-яка з країн Балтії (я ставлю саме на Латвію, де схід російськомовний і сценарій "зелених чоловічків" з військторгу дуже ймовірний). Реалізація сценарію країн Балтії – удар по існуванню Блоку НАТО. Захоплені всі вони можуть бути за 1-2 дні максимум. Це не буде прямою агресією з оголошенням війни. НАТО увійде до ступору зі своєю статтею №5 і буде девальвовано (так вважають на "орді").

- Це може бути Кавказ (та сама Грузія чи Вірменія).

- Або Казахстан (але тут може бути проти Китай).

Який формат "заморожування" може бути?

Є російський сценарій, де вони наполягатимуть на демілітаризації зони понад 200 км, зняття претензій з боку України на Крим та Донбас, демілітаризацію української армії та суспільства.

- Є Китайський сценарій, де ще 2023 року Китай виступив публічно за все добре і проти всього поганого (без конкретики).

- Є Українська формула миру http://surl.li/uiiut

Українська формула – це формальний програш Росії, чого не хоче допустити ні Росія, ні США. "Заморозка" в стані "як є" на сьогодні не влаштовує ні Україну, ні США.

Але Росія до цього вже прагне підвищувати ставки – не зупиняючи наступ, відкриваючи нові фронти та знищуючи українську енергетику, промисловість.

Сценарій "заморозки" буде зрозумілим лише після нового витка "переговорів" на полі бою – після отримання Україною обіцяного озброєння, включно з авіацією та далекобійними ракетами.

А також після проведення запланованої (хоча і коряво) мобілізації, підготовки нових підрозділів та введення їх у розпорядження Генштабу.

Саме після реалізації 21-го пункту (і від того, як він буде реалізований) і формуватиметься "формула заморозки".

Але спочатку:

- Україна має не лише зупинити наступ, а й відсунути вглиб окупованих територій лінію фронту.

- Повернути доступ до Азовського моря.

- Зробити Крим островом (у прямому розумінні, включно з відсутністю робочого мосту).

- Зробити непридатними до життя прикордонні території Росії.

- Знищити енергетичну інфраструктуру (НПЗ, електростанції у радіусі понад 300 км від кордонів України).

- Знищити дронами радіусом дії до 3 тис. км стратегічні об'єкти Росії.

Це буде базою для формування переговорної позиції.

- Конфлікт буде заморожено на тих кордонах, які ми відвоюємо до кінця вересня.

- Нам дадуть гарантії безпеки.

- І ще більші кошти для відновлення економіки.

- Буде проведено широку медійну кампанію для організації підтримки такого рішення українським суспільством. Сенс буде в тому, що краще "поганий мир" на не найгірших умовах (безпека, гроші), ніж нескінченні жертви.

Написане є гіпотезою, яку проговорював із міжнародними експертами.

Загалом вони бачать приблизно так само.

Важливо пам'ятати, що наше майбутнє залежить від:

- нашої організованості;

- здатності мислити стратегічно, зберігаючи суб'єктність, і мислити не тактичними завданнями, а на три-п'ять кроків наперед;

- вміння формувати партнерства (уникаючи закидів, загроз).

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net