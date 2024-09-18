С первого дня Путин навязывал ограничения украинской армии и союзникам, но не предпринимал никаких действий, когда эти красные линии были пересечены

С февраля 2022 года партнеры Украины развенчивали красную линию по красной линии, расширяя военную помощь Киеву от шлемов и ручного противотанкового оружия до систем ПВО Patriot, ракет большой дальности и истребителей F-16. Украина неоднократно называла блеф Путина, уволив оккупированные регионы, на которые претендовал Кремль, и вывела из строя или потопила примерно одну треть всего российского Черноморского флота.

Хотя Путин публично настаивает на том, что все пять односторонне "анексированных" регионов Украины были официально включены в состав Российской Федерации, он, очевидно, не спешит предложить такой уровень защиты, который предоставляется другим российским регионам.

В августе 2024 года украинская армия пересекла самую красную из всех красных линий, вторгшись в Россию. Вместо того чтобы выполнить свои многочисленные угрозы, Путин ответил, уменьшив значение вторжения в Украину и изобразив первую оккупацию русской земли после Второй мировой войны просто как провокацию .

Теперь должно быть очевидно, что "красные линии" Путина – это лишь блеф, который должен напугать Запад и изолировать Украину. В последние два с половиной года его попытки наложить ограничения на своих международных противников неоднократно разоблачались и все больше удалялись от реалий войны. Сейчас мы дошли до точки, когда последние красные линии Путина прямо противоречат своей пропаганде.

Возложение русского правителя на пустые опасности подчеркивает относительную слабость его позиций. Если западные лидеры смогут наконец-то преодолеть свой страх перед эскалацией, они увидят, что Путин гораздо менее грозный, чем он хотел бы, чтобы мы верили.

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