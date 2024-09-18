З першого дня вторгнення російський диктатор нав’язував обмеження українській армії та західним союзникам, але не вживав жодних дій, коли згодом ці червоні лінії були перетнуті

З лютого 2022 року партнери України розвінчували червону лінію за червоною лінією, розширюючи військову допомогу Києву від шоломів і ручної протитанкової зброї до систем ППО Patriot, ракет великої дальності та винищувачів F-16. Україна неодноразово називала блеф Путіна, звільнивши окуповані регіони, на які претендував Кремль, і вивела з ладу або потопила приблизно одну третину всього російського Чорноморського флоту.

Хоча Путін публічно наполягає на тому, що всі п’ять односторонньо "анексованих" регіонів України були офіційно включені до складу Російської Федерації, він, очевидно, не поспішає запропонувати їм такий же рівень захисту, який надається іншим російським регіонам.

У серпні 2024 року українська армія перетнула найчервонішу з усіх червоних ліній, вторгшись до Росії. Замість того, щоб виконати свої численні погрози, Путін відповів, применшивши значення вторгнення в Україну та зобразивши першу окупацію російської землі після Другої світової війни просто як провокацію.

Тепер має бути очевидно, що "червоні лінії" Путіна – це лише блеф, який має на меті налякати Захід та ізолювати Україну. Протягом останніх двох із половиною років його спроби накласти обмеження на своїх міжнародних супротивників неодноразово викривалися і дедалі більше віддалялися від реалій війни. Зараз ми дійшли до точки, коли останні червоні лінії Путіна прямо суперечать його власній пропаганді.

Покладення російського правителя на порожні погрози підкреслює відносну слабкість його позицій. Якщо західні лідери зможуть нарешті подолати свій страх перед ескалацією, вони побачать, що Путін набагато менш грізний, ніж він хотів би, щоб ми вірили.

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