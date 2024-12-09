Диктатуры, конечно, могут выглядеть "крепкими", "эффективными", "быстрыми на реакцию" и все это. Но когда они падают, это происходит по принципу карточного дома и практически мгновенно.

Правда, даже когда все предпосылки уже сложились, конкретное время и повод ты не можешь прогнозировать, каким бы крутым аналитиком ни был.

Монументальному (действительно монументальному с точки зрения диктатур) Советскому Союзу пришлось в муках умирать несколько лет, но после ГКЧП все произошло фактически в 3-4 месяца и не спасли уже ни выход из Афганистана, ни западные кредиты, которые СССР активно получал, ни демократизация. .Пациент уже был необратимо безнадежно болен.

Путинская Россия сейчас – такой же больной пациент, с перегретой экономикой, с аморфным большинством, с озлобленным на все (и власть, и Украину, и запад, и мир, и на мигрантов, и на сограждан) воинствующим меньшинством (действительно воинственным и действительно меньшинством) ), с элитами, привыкшими кормиться с ресурсной ренты, со стареющим диктатором, все больше напоминающим Наполеона ІІІ, который тоже собирал одна за другой внешние провалы и неудачи.

Вопрос только в произошедшем Х, который запустит цепную реакцию. Нам бы лучше, чтобы побыстрее. систему уже ничего не спасет.

Вопрос только тайминга и формы. Сможет ли Россия отделаться легким испугом (при котором, конечно, придется отказываться от имперского наследия, но сохраниться как своеобразная евразийская Канада) или придется скатываться в войну варлордов, системный многолетний кризис, потерю действительно конституционных территорий и т.д.

Надеюсь, мы в тот момент уже будем заниматься преимущественно восстановлением, экономикой и интеграцией в ЕС.

Вторая половина 20-х обещает быть очень интересной.

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