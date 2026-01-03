Текст колонки в основном написан до появления сообщений о захвате Мадуро спецслужбами США.



США атаковали территорию Венесуэлы. Об этом пишут СМИ, об этом же заявил Николас Мадуро. Атака началась через сутки после того, как венесуэльское руководство заявило о готовности к диалогу по вопросам контроля наркотрафика и работы нефтяной отрасли. И, что не менее пикантно, через 10 часов после встречи делегации КНР с руководством Венесуэлы.

В атаке, кроме ракет, вероятно, были задействованы и вертолеты. По крайней мере, на это указывают видео с места событий.

Соответственно, может сложиться впечатление, что режиму Мадуро пришёл конец. Такая вероятность есть.

Но давайте вспомним утвержденную концепцию национальной безопасности США. Где говориться о концепции Монро, об американских интересах и доступе к ресурсам. Но не говорится о построении демократии в третьих странах.

А США нужна нефть и возможность разведки редкоземельных элементов на территории Венесуэлы. Про нефть Трамп говорил открытым текстом (они забрали нашу нефть).

Поэтому есть и другие опции для Мадуро. В худшем случае он, конечно, полетит. Вероятно, не на Кубу, а дальше. В конце концов, даже к Лукашенко осенью дважды приезжал на прием посол Венесуэлы.

Другие варианты сводятся, условно, к "югославскому сценарию" – атаки на инфраструктуру и вынуждение венесуэльских властей к компромиссам. В частности, отмены закона 1999 года который ограничивает участие иностранцев в разведке и добыче нефти. Они могут работать, но лишь в СП, где 51% акций находится у PDVSA – государственной нефтяной компании. Кстати, так работает и американский Chevron. Да, даже сейчас, даже во время "блокады" – Bloomberg 4 дня назад сообщил о разгрузке очередного каравана танкеров с венесуэльской нефтью в США. Санкции не отменяли. Просто в отношении Chevron действует General License.

Таким образом выход для венесуэльских властей – уступки по закону 1999 года. И все же, вероятно, отставка Мадуро. Но без деконструкции общей политической системы. Проще говоря, нужно, чтобы токсичный персонаж ушел. Не обязательно сразу – может на протяжении года-полутора.

Вопрос другой – внешняя реакция. Ведь в Венесуэлу активно зашли КНР и РФ. И ситуацию можно воспринимать как сигнал Трампа в адрес Китая и России. Возможно.

Но я бы не спешил. По Китаю хочу напомнить свой текст от 1 декабря 2025 года. Приведу две цитаты из него:

"1. США дистанцируются от темы Тайваня. В том числе советуют Японии быть осторожней в выражениях, абсолютно не протестуют против активности КНР в Южно-Японском море.

2. КНР дистанцируется от темы Венесуэлы. В том числе не шлет никаких сигналов о готовности защищать там свои политические интересы. И не протестует против активности США у берегов данного государства..."

"Во втором случае развязка, как минимум по Венесуэле, наступит до марта 2026. Необязательно вторжением. Могут быть уступки Мадуро по работе PDVSA в СП – то есть фактической отмене нормы по государственному участию Венесуэлы в нефтяном бизнесе, которые были введены ещё Чавесом (и из-за которых тот самый Чавес из "прогрессивного лидера" в глазах США стал "диктатором")".

Что мы, собственно, и имеем. Есть ли договорняк – будет видно по китайской реакции в ближайшие 2-3 дня.

По России. Да, это может быть сигнал Путину на фоне попыток того дожать через США вопросы украинских уступок для заключения перемирия. В таком случае в ближайшие 2-3 месяца давление Трампа на Киев усилится.

Но тут, сразу отмечу, "окно возможностей" будет ограничено. Если спешка Трампа на нашем направлении не даст результата, вопрос завершения войны переходит в поле консультаций между Вашингтоном и Пекином. А это уже совсем другие рамки. И, кстати, на китайском направлении возможности для активизации работы есть. В конце концов Буданов, в отличие от многих украинских политиков, демонстрировал дальновидность и, будучи руководителем ГУР, принимал приглашения посетить приёмы посольства КНР.

Дополнено. Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. СМИ сообщают что дом министра обороны Падрино Лопеса был обстрелян. Министр может быть убит или ранен. Но важным остаётся вопрос – кто остался. И, в частности судьба Диосадо Кабельйо (с 20024 министр внутренних дел) и Хорхе Хесуса Родригеса Гомеса – председателя Национальной Ассамблеи – и Делси Родригес – вице-президента Венесуэлы. Это условно "большая пятерка" правящих элит. Если они на своем месте и останутся – тогда остается актуален вариант "порешали по нефти, но без Мадуро".

