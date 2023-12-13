С "Лайфселлом" тоже могут быть нюансы

Главный вопрос по поводу "Киевстара", способствовали ли российские владельцы атаке или нет? Ответ скорее "да", чем "нет", поскольку для Путина потеря актива Фридмана в Украине это не вопрос денег. Ему все равно.

Думаю, что главная цель – это спровоцировать на "национализацию" в лоб, чтобы кричать, что Украина наезжает на "западных инвесторов". Тем более в Наблюдательном Совете бывший глава Госдепа Помпео.

Очевидно, что какую-нибудь форму национализации придется делать, но с согласованием с Западом, потому что это вопрос национальной безопасности для нас. Тем более поступает информация, что СИМ-карты "Киевстара" используют в "Щахедах". Или техническим контролем государства над их инфраструктурой вместе с иностранцами.

Пока меньше вопросов к "Лайфселлу", потому что там преобладает турецкий капитал, хотя и там могут быть нюансы, учитывая тесное сотрудничество Турции с Россией.



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