З Лайфселлом теж можуть бути нюанси

Головне питання щодо Київстару: сприяли російські власники атаці чи ні? Відповідь скоріш "так", ніж "ні", оскільки для Путіна втрата активу Фрідмана в Україні це не питання грошей. Йому байдуже.

Думаю, що головна мета – це спровокувати на "націоналізацію" в лоб, щоб кричати, що Україна наїжджає на "західних інвесторів". Тим паче в Наглядовій Раді колишній голова Держдепу Помпео.

Вочевидь, що якусь форму націоналізації доведеться робити, але за узгодженням з Заходом, бо це питання національної безпеки для нас. До того ж надходить інформація, що СІМ-картки Київстару використовують у "шахедах". Здійснюється технічний контроль держави над їх інфраструктурою разом з іноземцями.

Поки менше питань до Лайфселл, бо там переважає турецький капітал, хоча також можуть бути нюанси, враховуючи тісну співпрацю Туреччини з Росією.



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