Утвержденные изменения улучшат управление государственными компаниями – разграничат роль собственника, регулятора и руководителя. Нововведения урегулируют хоть и не все, но большинство проблемных вопросов этого направления. Ведь теперь законодательство Украины будет соответствовать Руководящим принципам корпоративного управления ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития).

Принципы ОЭСР – ориентир, помогающий государственным органам усовершенствовать процессы управления предприятиями, оценивать эффективность собственных действий, внедрять надлежащие реформы в этом секторе. Как следствие – повышение прозрачности и результативности работы государственных предприятий (ГП) и хозяйственных обществ (ХО), рост конкурентоспособности, снижение уровня коррупции и т.д. Это будет способствовать привлечению инвестиций в украинские госпредприятия и доступу к рынку международного капитала.

Во-вторых, будет согласовано и урегулировано наше внутреннее нормативное поле. Закон, принятый в феврале этого года, вносит изменения в Хозяйственный и Гражданский кодексы Украины, Законы Украины "Об управлении объектами государственной собственности", "Об акционерных обществах", "О санкциях" и другие.

Инициатива об изменениях в этом направлении появилась еще летом 2021 года, но тогда парламент успел рассмотреть законопроект только в первом чтении. Долгое время у государства были другие приоритеты, поэтому этот документ не был в повестке дня. И вот, наконец, процесс его принятия завершился и Фонд государственного имущества Украины, которого непосредственно касается этот нормативный акт, начнет внедрять изменения и в своей работе.

Действие закона распространяется на все государственные и хозяйственные общества. В то же время большинство его норм сосредоточено на объектах, полностью принадлежащих государству и ХО, в уставном капитале которых более 50% – государственная доля.

Этот закон, в частности, уточняет и расширяет полномочия членов наблюдательных советов по принятию ключевых операционных решений в управлении предприятиями. На наблюдательные советы возлагается утверждение плановых документов (финансовых, стратегических, инвестиционных), предоставление предложений по определению размера части чистой прибыли, которая направляется на выплату дивидендов. Полномочия наблюдательных советов распространяются и на право назначать и увольнять гендиректоров, а также устанавливать их вознаграждение.

В законе описаны ключевые моменты срока полномочий, анализа работы наблюдательных советов и перечня оснований для их увольнения. К примеру, порядок оценки совета устанавливает Кабинет министров Украины. Он определяет критерии обязательности привлечения независимого консультанта и порядок его отбора, элементы оценки, порядок и перечень оснований для принятия решения по результатам проверки.

И это лишь отдельные примеры того, как изменится работа ГП и ХО. В общем, можно констатировать, что наблюдательные советы получат и большее пространство для действий, и больше ответственности. Конкретные процессы реализации изменений еще будут описаны в дополнительных подзаконных актах, разработанных правительством впоследствии.

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Фонд госимущества имеет полномочия, права и обязанности по проведению общего собрания и формированию органов управления обществ. Он отвечает за предоставление согласия на совершение значительных сделок, приведение уставов и внутренних документов предприятий в соответствие с требованиями законодательства и т.п.

ФГИ выполняет целый ряд обязательств в направлении финансового контроля и управления ГП и ХО. Это сбор и обработка их финотчетности, мониторинг начисления и уплаты дивидендов акционерными обществами, контроль своевременной выплаты заработной платы. Также Фонд оценивает фискальные риски и эффективность работы предприятий и т.д.

Фонд должен обеспечивать полную операционную независимость и невмешательство в деятельность исполнительных органов и наблюдательных советов хозяйствующих субъектов. Таким образом, текущие законодательные изменения направлены на расширение функций наблюдательных советов.





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