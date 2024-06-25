Фонд государственного имущества Украины планирует отдать на приватизацию четырехзвездочную гостиницу "Украина", которая после некоторой трансформации, проведенной инвестором, имеет потенциал получить все 5 звезд.

Эта гостиница – без преувеличения уникальный объект, аналогов ему нет. Расположен в самом сердце Киева недалеко от известных исторических и культурных памятников (это соборы, лавра, театры, музеи) и мест, где творилась украинская история. Рядом – развитая инфраструктура, десятки заведений, есть метро на расстоянии пары сотен метров.

Новый владелец получит огромное здание более чем в 20 000 м кв., содержащее 365 номеров – от эконома до представительского люкса – и более десятка дополнительных помещений. Среди них: 8 конференц-залов, бизнес-центр, ресторан с видом на Майдан Незалежности, парковка, салон красоты, сауна, прачечная, гардероб. Отель также имеет надежное укрытие.

Хотя этот объект крупной приватизации уже на старте имеет высокую стоимость, к нему есть интерес как украинских, так и иностранных инвесторов. Стартовая цена гостиницы определена аукционной комиссией Фонда на уровне 1,05 млрд грн, в ближайшее время она должна быть утверждена Кабмином.

Еще один интересный лот от государства – отель "Козацкий". Он заметно меньше, но его локация тоже впечатляет – некоторые номера "выходят" прямо на Майдан Незалежности. Он находится практически напротив отеля "Украина". В нем есть 126 номеров (от эконома до делюкса), ресторан, парковка, 5 конференц-залов. Когда-то на месте гостиницы было двухэтажное здание, где гостил Тарас Шевченко.

ФГИ тоже видит живой интерес к этому объекту – даже при том, что последний год он был убыточным. Отель также имеет потенциал после реновации стать как минимум 4-звездным и очень популярным среди гостей столицы. 20 июня ФГИУ провел аукционную комиссию по продаже отеля "Козацкий" и определил стартовую цену на уровне 155,5 млн грн. В ближайшие дни будет объявлен приватизационный аукцион.

Несколько лет назад гостиницу "Днепр", которая имеет примерно 180 номеров и находится в нескольких сотнях от "Украины" и "Козацкого", государство продало за 1,11 млрд грн при начальной стоимости почти 81 млн грн. Есть большие шансы на то, что будущие приватизационные аукционы также продемонстрируют заметный прирост цены.

В Украине почти 2 десятка гостиниц находятся в управлении международных операторов, более половина из них – в Киеве. Государственные гостиницы, которые впоследствии ФГИУ передаст на аукционы, могут пополнить этот перечень, ведь их расположение и другие преимущества очевидны. Несколько известных мировых гостиничных операторов уже обращались в Фонд для уточнения информации об этих объектах.

Такие активы имеют большие перспективы. Сейчас спрос на гостиницы из-за внутреннего туризма и деловых поездок растет, наибольшая доля прошлогодних налоговых поступлений от туризма, а именно – 64% или более 1,3 млрд грн, принадлежит гостиницам. Этот показатель примерно на 70% превышает результат 2022 года (898 млн) и даже немного больше суммы 2021 года (тогда было 1,29 млрд). По мнению экспертов, в целом гостиницы могут принести вкладчику 10-15% годовых, а инвестиции окупаются ориентировочно за 7-9 лет.

После войны у Украины есть все шансы привлечь сотни тысяч гостей со всего мира. Нашему государству прогнозируют звание экономического хаба Европы. Так что вклад в отель сейчас, особенно в таком выигрышном месте, – это огромные возможности для инвестора в будущем.

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