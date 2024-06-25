Такі активи мають великі перспективи. Зараз попит на готелі через внутрішній туризм і ділові поїздки зростає

Фонд державного майна України планує віддати на приватизацію чотиризірковий готель "Україна", який після деякої трансформації, проведеної інвестором, має потенціал отримати всі 5 зірок.

Цей готель – без перебільшення унікальний об'єкт, аналогів йому немає. Розташований у самому серці Києва неподалік відомих історичних і культурних пам'яток (це собори, лавра, театри, музеї) та місць, де творилася українська історія. Поряд – розвинена інфраструктура, десятки закладів, є метро на відстані пари сотень метрів.

Новий власник отримає величезну будівлю в понад 20 000 м кв., що містить 365 номерів – від економа до представницького люкса – та понад десяток додаткових приміщень. Серед них: 8 конференц-залів, бізнес-центр, ресторан з видом на Майдан Незалежності, стоянка, салон краси, сауна, пральня, гардероб тощо. Готель також має надійне укриття.

Хоча цей об'єкт великої приватизації вже на старті має високу вартість, до нього є інтерес як українських, так й іноземних інвесторів. Стартова ціна готелю визначена аукціонною комісією Фонду на рівні 1,05 млрд грн, найближчим часом вона має бути затверджена Кабміном.

Ще один цікавий лот від держави – готель "Козацький". Він помітно менший, але його локація теж вражає – деякі номери "виходять" прямо на Майдан Незалежності. Він знаходиться практично навпроти готелю "Україна". У ньому є 126 номерів (від економа до делюкса), ресторан, стоянка, 5 конференц-залів. Колись на місці готелю була двоповерхова будівля, в якій гостював Тарас Шевченко.

ФДМУ теж бачить жвавий інтерес до цього об'єкта – навіть при тому, що останній рік він був збитковий. Готель також має потенціал після реновації стати щонайменше 4-зірковим і вкрай популярним серед гостей столиці. 20 червня ФДМУ провів аукціонну комісію для продажу готелю "Козацький" і визначив стартову ціну на рівні 155,5 млн грн. Найближчими днями буде оголошено приватизаційний аукціон.

Кілька років тому готель "Дніпро", який має приблизно 180 номерів і знаходиться за кількасот метрів від "України" й "Козацького", держава продала за 1,11 млрд грн за початкової вартості у майже 81 млн грн. Тож є великі шанси на те, що майбутні приватизаційні аукціони також продемонструють помітний приріст ціни.

В Україні майже 2 десятки готелів знаходяться в управлінні міжнародних операторів, більш ніж половина з них – у Києві. Державні готелі, які згодом ФДМУ передасть на аукціони, можуть поповнити цей перелік, адже їхня локація й інші переваги – очевидні. Декілька відомих світових готельних операторів уже зверталися до Фонду для уточнення інформації про ці об'єкти.

Такі активи мають великі перспективи. Зараз попит на готелі через внутрішній туризм і ділові поїздки зростає, найбільша частка тогорічних податкових надходжень від туризму, а саме – 64% або понад 1,3 млрд грн, належить готелям. Цей показник приблизно на 70% перевищує результат 2022 року (898 млн) і навіть трохи більший за суму 2021 року (тоді було 1,29 млрд). На думку експертів, загалом готелі спроможні принести вкладнику 10-15% річних, а інвестиції окупаються орієнтовно за 7-9 років.

Після війни Україна має всі шанси привабити сотні тисяч гостей зі всього світу. Нашій державі прогнозують звання економічного хабу Європи. Тож вкладення в готель зараз, особливо у такому виграшному місці, – це величезні можливості для інвестора в майбутньому.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net