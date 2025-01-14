Инфляционный прогноз Нацбанка занижен. Что на самом деле будет с ценами в этом году
Богдан Данилишин
академик НАНУ, экс-глава Совета НБУ, министр экономики (2007-2010)
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