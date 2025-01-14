Інфляційний прогноз Нацбанку занижений майже удвічі. Що насправді буде з цінами цього року
Богдан Данилишин
доктор економічних наук, екс-голова Ради НБУ, міністр економіки (2007-2010)
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