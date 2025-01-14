Розблокуйте щоб читати далі Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку Розблокувати

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net