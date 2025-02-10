Трамп на днях снова упомянул масштаб российских потерь, обозначив цифру 900 000 (видимо – ранеными и убитыми).

Группа "Информационное сопротивление" продолжает считать тех убитых, публично признанных в самой России. То есть это минимум потерь.

По состоянию на 30 января 2025 года в нашей базе 95 848 имен, которые можно структурировать по регионам. И около 450 человек, где требуется дополнительная атрибуция.

Если считать по классической пропорции 1:3, то потери российской армии составляют не менее 40 000 человек в месяц. А это больше, чем россияне привлекают наемников. Добавьте сюда дезертиров. Они уже давно перестали учить новобранцев, бросают их в бой в кратчайшие сроки. Разрыв увеличивается. Отсюда все эти атаки смертников на костылях.

DeepState уже называл две цифры: 1) в январе россияне захватили наименьшую площадь украинской территории с сентября 2024 года; 2) в последнюю неделю снижается количество штурмовых действий.

Это о чем? О том, что осенняя наступательная волна росармии прошла свой пик и движется нисходящей. Им уже нужна перегруппировка, чтобы расширить атакующие действия на Покровском направлении.

Месяц назад я высказал гипотезу, что к марту россияне лишатся способности давить и продвигаться даже в январском темпе, если тенденции сохранятся.

Чтобы сломать этот тренд, они должны:

1) или определить источник пополнения живой силой;

2) или обрушить украинскую армию изнутри.

Первое без проведения новой волны массовой мобилизации затруднено. Вторая опция имеет две составляющие – внутренняя дестабилизация в Украине и прерывание внешней помощи.

Прерывание внешней помощи может произойти как по сугубо внешним причинам, так и вследствие внутренней дестабилизации. Ибо реально будет вопрос: а кто окажется конечным получателем?

Таким образом, во всех построениях внутренняя дестабилизация – краеугольный камень. Поэтому сюда они будут вваливать ресурс по нарастающей.

Не надо быть гадалкой, чтобы предсказать: следующий всплеск будет посвящен третьей годовщине полномасштабного вторжения. Следует проявить особое хладнокровие.

Итак. При условии: 1) недопущение обвала изнутри; 2) сохранение объемов помощи хотя бы несколько месяцев; 3) нынешний уровень потерь росармии без возможности их оперативно пополнять – весной могут возникнуть предпосылки для временной (!) стабилизации линии фронта.

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