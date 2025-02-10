Трамп днями знову згадав масштаб російських втрат, позначивши цифру 900 000 (мабуть – пораненими та вбитими).

Група "Інформаційний опір" продовжує рахувати тих убитих, яких публічно визнали в самій Росії. Тобто це мінімум втрат.

Станом на 30 січня 2025 року в нашій базі 95 848 імен, які можна структурувати регіонами. І близько 450 осіб, де потрібна додаткова атрибуція.

Якщо рахувати за класичною пропорцією 1:3, то втрати російської армії становлять не менше як 40 000 осіб на місяць. А це більше, ніж росіяни залучають найманців. Додайте сюди дезертирів. Вони вже давно перестали вчити новобранців, кидають їх у бій у найкоротші терміни. Розрив збільшується. Звідси всі ці атаки смертників на милицях.

DeepState вже називав дві цифри: 1) у січні росіяни захопили найменшу площу української території з вересня 2024 року; 2) останній тиждень знижується кількість штурмових дій.

Це про що? Про те, що осіння наступальна хвиля росармії пройшла свій пік і рухається низхідною. Їм уже потрібно перегрупування, щоб розширити атакувальні дії на Покровському напрямку.

Місяць тому я висловив гіпотезу, що до березня росіяни втратять здатність тиснути й просуватися навіть у січневому темпі, якщо тенденції збережуться.

Щоб зламати цей тренд, вони мають:

1) або визначити джерело поповнення живою силою;

2) або обвалити українську армію зсередини.

Перше без проведення нової хвилі масової мобілізації утруднено. Друга опція має два компоненти – внутрішня дестабілізація в Україні та переривання зовнішньої допомоги.

Переривання зовнішньої допомоги може статися як з суто зовнішніх причин, так і внаслідок внутрішньої дестабілізації. Бо реально буде питання: а хто виявиться кінцевим одержувачем?

Таким чином, у всіх побудовах внутрішня дестабілізація – наріжний камінь. Тому сюди вони ввалюватимуть ресурс за зростальним принципом.

Не треба бути ворожкою, щоб передбачити: наступний сплеск буде присвячений третій річниці повномасштабного вторгнення. Варто виявити особливу холоднокровність.

Отже. За умови: 1) недопущення обвалу зсередини; 2) збереження обсягів допомоги хоча б кілька місяців; 3) поточного рівня втрат росармії без можливості їх оперативно поповнювати – навесні можуть виникнути передумови для тимчасової (!) стабілізації лінії фронту.

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