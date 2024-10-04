По ситуации на фронте по-прежнему рекомендую читать специалистов, избегать прорицателей и "экспертов" широкого профиля. Квинтэссенция мнений, которым я доверяю: нам следует быть готовым к плохим новостям, но верно оценивать их масштаб. Это то, что много раз говорилось.

Масштаб временно оккупированной россиянами с начала года территории сравним с тем, что наши контролируют в Курской области. Однако тональность дискуссии создает видимость, будто Москва захватила уже ¾ Украины. Эмоции наших людей можно понять. Но россияне вкладывают безумные усилия в психологический надлом украинского общества.

Октябрь и начало ноября – архиважный период по концентрации событий.

Россияне попытаются форсировать, чтобы в ближайший месяц обеспечить фон тотального разгрома Украины. Они создают для западных обществ видимость бессмысленности помощи Украине и пытаются сплотить свою группу поддержки, в которой далеко не все отлично.

12 октября – Рамштайн на самом высоком уровне.

22-24 октября – саммит БРИКС в Казани.

В этот период будут уточнять "коалиционные" позиции, непосредственно касающиеся Украины.

Через три дня годовщина атаки ХАМАСа на Израиль.

Конец октября – выборы в Молдове и Грузии.

В Европе созерцают результаты выборов в Австрии и гадают, как это повлияет на другие страны. Той же Германии. Или Италию, где проблема нелегальной миграции стоит остро.

Поэтому надо видеть проблемы, но нельзя идти на поводу у Кремля и его свободных или непроизвольных пособий.

В ноябре, по итогам октября, выкристаллизуются решения, которые могут быть ужасающими для Украины или толерантными. Среди них – относительно объемов помощи, характера гарантий и т.д. Не стоит забывать об этом.

2.Кадровые решения в области обороны.

Если вы не входите в чью-либо группу поддержки – не умножайте энтропию просто ради любви к искусству. Люди, тянущие работу, поколеблены прогрессивными новациями и гениальными идеями публики, которая не несет за свои слова и действия никакой ответственности. Все это катастрофически мешает. И те, кто беспорядочно распространяет измену, тоже пострадают, хотя не могут связать свои действия и их последствия.

3. Часть политикума поверила в скорые выборы и готовится. Как следствие – смещает обществу фокус. К середине весны выборы технически невозможны. Предстоит каскад рукотворных чудес, чтобы они в принципе произошли. Сейчас концентрация внимания и усилий должна быть на обороне и подготовке к зиме.

Итог. Мы сейчас в гораздо худшем положении, чем хотелось бы. Но в лучшем, чем прогнозировалось весной и радикально лучшем, чем хотелось бы россиянам и их приспешникам. Действия и настроение всех граждан имеют значение. Весной планы Кремля сломал Харьков. Летом неожиданностью стал Курск. Осень еще может принести не только нехорошие сюрпризы.

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