Щодо ситуації на фронті, як і раніше, рекомендую читати фахівців, уникати віщунів та "експертів" широкого профілю. Квінтесенція думок, яким я довіряю: нам варто бути готовими до поганих новин, але правильно оцінювати їх масштаб. Це те, про що багато разів говорилося.

Масштаб тимчасово окупованої росіянами з початку року території можна порівняти з тим, що наші контролюють у Курській області. Однак тональність дискусії створює видимість, наче Москва захопила вже ¾ України. Емоції наших людей можна збагнути. Але росіяни вкладають шалені зусилля у психологічний надлам українського суспільства.

Жовтень та початок листопада – архіважливий період щодо концентрації подій.

Росіяни спробують форсувати, щоб на найближчий місяць забезпечити тло тотального розгрому України. Вони створюють для західних суспільств видимість безглуздості допомоги Україні та намагаються згуртувати свою групу підтримки, в якій далеко не все чудово.

12 жовтня – Рамштайн на найвищому рівні.

22-24 жовтня – саміт БРІКС у Казані.

У цей період уточнюватимуть "коаліційні" позиції, які безпосередньо стосуються України.

Через три дні річниця атаки ХАМАСу на Ізраїль.

Кінець жовтня – вибори у Молдові та Грузії.

У Європі споглядають результати виборів в Австрії та ворожать, як це вплине на інші країни. На ту саму Німеччину. Або Італію, де проблема нелегальної міграції стоїть гостро.

Тому треба бачити проблеми, але не можна йти на поводу у Кремля та його вільних чи мимовільних поплічників.

У листопаді, за підсумками жовтня, викристалізуються рішення, які можуть бути жахливими для України, або толерантними. Зокрема – щодо обсягів допомоги, характеру гарантій тощо. Не варто забувати про це.

2. Кадрові рішення у сфері оборони.

Якщо ви не входите до чиєїсь групи підтримки – не помножуйте ентропію просто заради любові до мистецтва. Люди, які тягнуть роботу, захитані прогресивними новаціями та геніальними ідеями публіки, яка не несе за свої слова та дії жодної відповідальності. Все це катастрофічно заважає. І ті, хто безладно розповсюджує зраду теж постраждають, хоча неспроможні пов'язати свої дії та їхні наслідки.

3. Частина політикуму повірила у швидкі вибори та відкрито готується. Як наслідок – зміщує суспільству фокус. До середини весни вибори технічно неможливі. Має статися каскад рукотворних чудес, щоб вони у принципі відбулися. Зараз концентрація всієї уваги та зусиль має бути на обороні та підготовці до зими.

Підсумок. Ми зараз у значно гіршому становищі, ніж хотілося б. Але у кращому, ніж прогнозувалося навесні та радикально кращому, ніж хотілося б росіянам та їхнім поплічникам. Дії та настрій усіх громадян мають значення. Весною плани Кремля зламав Харків. Влітку несподіванкою став Курськ. Осінь ще може принести не лише погані сюрпризи.

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