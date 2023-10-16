Как изменилось отношение польского бизнеса к Украине

Польско-украинский зерновой конфликт показал, насколько хрупкие деловые отношения могут базироваться исключительно или в значительной степени на политических решениях и зависеть от них, а это в свою очередь заставляет задуматься над тем, что если иностранные инвесторы действительно заинтересованы в выходе на украинский рынок, они должны больше внимания уделять оценке бизнес-реалий, а не только текущим политическим настроениям.

В то же время заметно изменение в отношении польских предпринимателей (заинтересованных в инвестировании в Украину), которые начали понимать, что война еще будет продолжаться, и что вряд ли у Польши будут те льготные условия для участия в восстановлении Украины, на которые сначала рассчитывали, учитывая решительную настроенность Польши помогать Украине. Растет осознание того, что американские или западные корпорации и фонды, несомненно, имеют значительно большие финансовые ресурсы, чем польские компании, поэтому их участие в восстановлении Украины по определению будет больше и они будут главными бенефициарами процесса послевоенного восстановления.

Впрочем, новые инвесторы, как правило, не готовы рисковать своим капиталом в разрушенной войной стране, за исключением немногих. Частично это можно диверсифицировать с помощью новых страховых предложений. К примеру, Экспортно-кредитная страховая корпорация возобновила свое страховое предложение для компаний, экспортирующих в Украину, с июня 2023 года.

Среди положительных тенденций можно отметить укрепление деловых отношений между польским и украинским бизнесом и появление синергии в сотрудничестве. На это сильно влияет тот факт, что с начала войны в Польше было зарегистрировано около 26 000 хозяйствующих субъектов, которыми руководят граждане Украины, и они все больше справляются с рынком.

Следовательно, скорее всего, польский бизнес все же примет участие в восстановлении Украины, но не благодаря политическим решениям или владению большим капиталом, а тем отношениям, которые сейчас строятся в Польше с украинскими предпринимателями.

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