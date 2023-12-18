Как мы помогаем российским ИПСО

эксперт по коммуникациям, основательница проекта "Как не стать овощем"

За последние полгода большинство было о "безумной коррупции" в Украине

Вижу, для многих стало удивлением, что Россия проводила кампанию по снятию Резникова и максимизации коррупции.

Зря. Так и было. И продолжается до сих пор.

Приведу несколько цифр. Это из ИПСО-шных рекламных кампаний, которые удалось зафиксировать с июня по середину ноября 2023 года (в Фейсбуке).

Из 402 ипсошных рекламных кампаний, 22% были месседжи о "безумной коррупции" в Украине (основные или дополнительные).

ИПСО

Россия ничего не придумывает. Она берет наши реальные проблемы/точки боли и максимизирует их.

Переводит дискуссию с рациональной (сделать реальные изменения и решить проблему) в эмоциональную (все пропало-все воруют).

К сожалению, мы им в этом помогаем и щедро распространяем эмоции вместо того, чтобы докапываться до сути и требовать реальных изменений процессов.

И да, не коррупцией единственной. Мобилизация, язык...



Оригинал

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net