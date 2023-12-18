Як ми допомагаємо російським ІПСО
Бачу, для багатьох стало здивуванням, що росія проводила кампанію зі зняття Резнікова і максимізації корупції.
Даремно. Так це і було. І триває досі.
Наведу кілька цифр. Це з іпсошних рекламних кампаній, які вдалося зафіксувати з червня до середини листопада 2023 (у фейсбук).
З 402 іпсошних рекламних кампаній, 22% були меседжи про "шалену корупцію" в Україні (основні чи додаткові).
росія нічого НЕ вигадує. Вона бере наші реальні проблеми / точки болю і максимізує їх.
Переводить дискусію з раціональної (зробити реальні зміни і вирішити проблему) до емоційної (все пропало-всі крадуть).
На жаль, ми їм у цьому допомагаємо і щедро поширюємо емоції замість докопуватися до суті і вимагати реальних змін процесів.
І так, не корупцією єдиною. Мобілізація, мова...