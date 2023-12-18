Як ми допомагаємо російським ІПСО

експерт з комунікацій, засновниця проекту "Як не стати овочем"

За останні пів року більшість була про "шалену корупцію" в Україні

Бачу, для багатьох стало здивуванням, що росія проводила кампанію зі зняття Резнікова і максимізації корупції.

Даремно. Так це і було. І триває досі.

Наведу кілька цифр. Це з іпсошних рекламних кампаній, які вдалося зафіксувати з червня до середини листопада 2023 (у фейсбук).

З 402 іпсошних рекламних кампаній, 22% були меседжи про "шалену корупцію" в Україні (основні чи додаткові).

ІПСО

росія нічого НЕ вигадує. Вона бере наші реальні проблеми / точки болю і максимізує їх.

Переводить дискусію з раціональної (зробити реальні зміни і вирішити проблему) до емоційної (все пропало-всі крадуть).

На жаль, ми їм у цьому допомагаємо і щедро поширюємо емоції замість докопуватися до суті і вимагати реальних змін процесів.

І так, не корупцією єдиною. Мобілізація, мова...



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