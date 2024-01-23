Уровень нелегальной торговли сигаретами в конце 2023 года вырос до исторического максимума – более, чем на четверть

По данным исследования KANTAR, доля нелегальной торговли табачными изделиями в Украине в 2023 г. составила 21,8% общего объема рынка, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 1,9 в. п. Показатель нелегального рынка табачных изделий растет уже 7 лет подряд, что позволяет говорить о системности этой проблемы для нашего государства.

Среди ключевых причин – недостаточная эффективность контроля за производством и оборотом табачных изделий и постоянное повышение ставок акцизного налога. С 2016 года ежегодный рост размера минимального акцизного налогового обязательства на сигареты не был ниже 20%. Рост цен на табачные изделия усиливает стимулы "теневикам" наполнять рынок контрафактом и контрабандой. В последние годы наблюдается продажа сигарет по ценам ниже, чем минимальная сумма налогов (акцизный налог, НДС и розничный акциз), которая должна быть уплачена с пачки сигарет. В декабре 2023 года минимальная сумма налогов с пачки сигарет была на уровне 59 грн, цена нелегальной продукции была в пределах 47–55 грн.

В октябре 2023 года уровень нелегальной торговли табачными изделиями вырос до исторического максимума – 25,7%! Причем такой рост произошел в основном за счет наращивания объема подделок известных брендов на рынке (на 64%). По итогам 2023 года, реализовано более 3,1 млрд единиц подделок, что составляет 40% от общего объема нелегальной торговли табачными изделиями.

Также увеличилась доля продукции, предназначенной для продажи в зоне беспошлинной торговли (с надписью Duty Free) или для нелегально продающегося в Украине экспорта. Принятые в августе 2023 года законодательные изменения в сфере противодействия нелегальному обороту табачных изделий не успели продемонстрировать свою эффективность.

Такие изменения касались установления ограничений размещения и реализации магазинами Duty Free табачных изделий как отечественного, так и зарубежного производства. В настоящее время действует временный запрет на производство в Украине табачной продукции, маркированной Duty Free (на период действия военного положения). Суммарно схемы подделок известных брендов и продукции, маркированные Duty Free, составляют более 92% от объема нелегального рынка табачных изделий.

По показателю уровня нелегальной торговли табачными изделиями мы входим, по данным международного исследования, в ТОП-5 европейских стран, пропустив перед собой Францию, Ирландию, Великобританию, Грецию.

За период вооруженной агрессии 2014–2023 годов потери налоговых поступлений в бюджеты разных уровней от наличия нелегального рынка табачных изделий в Украине составили 79,2 млрд грн, в том числе за два года с начала полномасштабного вторжения – около 49 млрд грн, что больше выделенных в Бюджете-2024 на дроны 43,3 млрд грн и почти тождественно объему расходов на производство оружия и боеприпасов (51,0 млрд грн). Дополнительные поступления в 2023 году могли составлять 15–17 млрд грн.

Важно повышение координации деятельности фискальных и правоохранительных органов. В первую очередь речь идет о Бюро экономической безопасности, Государственных налоговой и таможенной службах, Государственной пограничной службе, Национальной полиции и т.д. Опыт стран Европейского Союза свидетельствует, что это усиливает результативность их полномочий в сфере борьбы с теневой экономикой. Положительные кейсы выявлены в странах Балтии, Польши и Румынии.

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