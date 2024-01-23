Рівень нелегальної торгівлі цигарками наприкінці 2023 року зріс до історичного максимуму – більше, ніж на чверть

За даними дослідження KANTAR, частка нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні у 2023 р. становила 21,8% від загального обсягу ринку, збільшившись порівняно з попереднім роком на 1,9 в. п. Показник нелегального ринку тютюнових виробів зростає вже 7 років поспіль, що дозволяє стверджувати про системність цієї проблеми для нашої держави.

Серед ключових причин – недостатня ефективність контролю за виробництвом і обігом тютюнових виробів та постійне підвищення ставок акцизного податку. З 2016 року щорічне зростання розміру мінімального акцизного податкового зобов’язання на сигарети не було нижчим за 20%. Зростання цін на тютюнові вироби посилює стимули "тіньовикам" наповнювати ринок контрафактом і контрабандою. Протягом останніх років спостерігається продаж сигарет за цінами нижчими, ніж мінімальна сума податків (акцизний податок, ПДВ та роздрібний акциз), що має бути сплаченою з пачки сигарет. У грудні 2023 року мінімальна сума податків з пачки сигарет була на рівні 59 грн, натомість ціна нелегальної продукції перебувала в межах 47–55 грн.

У жовтні 2023 року рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами зріс до історичного максимуму – 25,7%! Причому таке зростання відбулося в основному за рахунок нарощування обсягу підробок відомих брендів на ринку (на 64%). За підсумком 2023 року, реалізовано більш ніж 3,1 млрд одиниць підробок, що становить 40% від загального обсягу нелегальної торгівлі тютюновими виробами.

Також збільшилася частка продукції, що призначена для продажу в зоні безмитної торгівлі (з написом Duty Free) або для експорту, яка нелегально продається в Україні. Ухвалені в серпні 2023 року законодавчі зміни у сфері протидії нелегальному обігу тютюнових виробів не встигли продемонструвати своєї ефективності.

Такі зміни стосувалися встановлення обмежень щодо розміщення і реалізації магазинами Duty Free тютюнових виробів як вітчизняного, так і закордонного виробництва. Наразі діє тимчасова заборона на виробництво в Україні тютюнової продукції, яка маркована Duty Free (на період дії воєнного стану). Сумарно схеми підробок відомих брендів та продукції, які марковані Duty Free, становлять понад 92% від обсягу нелегального ринку тютюнових виробів.

За показником рівня нелегальної торгівлі тютюновими виробами ми входимо, за даними міжнародного дослідження, до ТОП-5 європейських країн, пропустивши перед собою Францію, Ірландію, Велику Британію, Грецію.

За період збройної агресії 2014–2023 років втрати податкових надходжень до бюджетів різних рівнів від наявності нелегального ринку тютюнових виробів в Україні становили 79,2 млрд грн, зокрема за два роки з початку повномасштабного вторгнення – близько 49 млрд грн, що більше за виділені в Бюджеті-2024 на дрони 43,3 млрд грн та майже тотожно обсягу видатків на виробництво зброї та боєприпасів (51,0 млрд грн). Натомість додаткові надходження у 2023 році могли становити 15–17 млрд грн.

Важливим є підвищення координації діяльності фіскальних та правоохоронних органів. Насамперед йдеться про Бюро економічної безпеки, Державних податкової та митної служб, Державної прикордонної служби, Національної поліції тощо. Досвід країн Європейського Союзу свідчить, що це посилює результативність виконання ними їхніх повноважень у сфері боротьби з тіньовою економікою. Позитивні кейси виявлено у країнах Балтії, Польщі та Румунії.

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