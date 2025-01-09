Боюсь, что сейчас для нас, лучшая позиция, идти в фарватере плана Трампа, очертив красные линии, недопустимые для нас

О 100 днях Келлога или 180 днях на переговоры Трамп-Путин.

Судя по всему, в команде Трампа нет альтернативы плану Келлога, как минимум на сегодняшний день.

И переговоры будут вестись исходя именно из его базовых положений: не вступление Украины в НАТО, разграничение по линии фронта и буферная зона.

Плюс, насколько можно судить по определенным опосредованным вещам – скорые выборы в Украине.

Эта формула вообще не устраивает россиян, которые демонстрируют полное нежелание к переговорам.

Но пока мы можем понимать только то, что это единственный план Трампа и пока не существует другого, он будет протискать его, хотя и применяя принцип стратегической неопределенности.

Какая должна быть позиция Украины? Боюсь, что сейчас для нас, лучшая позиция, идти в фарватере плана Трампа, очертив красные линии, недопустимые для нас.

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