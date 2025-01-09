Боюся, що зараз для нас найкраща позиція – йти в фарватері плану Трампа, окресливши червоні лінії, які є недопустимими для нас

Про 100 днів Келлога чи 180 днів на переговори Трамп-Путін.

Судячи з усього, в команді Трампа немає альтернативи плану Келлога, як мінімум на сьогодні.

І переговори будуть вестися, виходячи саме з його базових положень: невступ України до НАТО, розмежування за лінією фронту і буферна зона.

Плюс, наскільки можна судити за певними опосередкованими речами, – швидкі вибори в Україні.

Ця формула наразі взагалі не влаштовує росіян, які демонструють повне небажання до переговорів.

Але поки ми можемо розуміти лише те, що це єдиний план Трампа, і поки не існує іншого, він буде протискати саме його, хоча й застосовуючи принцип стратегічної невизначеності.

Яка має бути позиція України? Боюся, що зараз для нас найкраща позиція – йти в фарватері плану Трампа, окресливши червоні лінії, які є недопустимими для нас.

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