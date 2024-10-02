В соответствии с Указом президента Украины от 2 сентября 2024 года, значительное количество российского ПО, в том числе продукты линейки "1С", "BAS" и "UA-Бюджет", попали под санкции. И хотя это решение касается в первую очередь государственных предприятий и учреждений, оно поднимает вопрос о потенциальных рисках использования такого ПО для украинских частных компаний.

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