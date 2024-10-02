Держустанови та підприємства опинилися під загрозою втрати даних, або того, що ПЗ може бути використане для шпигунства та саботажу

Відповідно до Указу президента України від 2 вересня 2024 року, значна кількість російського ПЗ, зокрема продукти лінійки "1С", "BAS" та "UA-Бюджет", потрапили під санкції. І хоча це рішення стосується в першу чергу державних підприємств та установ, воно порушує питання щодо потенційних ризиків використання такого ПЗ для українських приватних компаній.

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