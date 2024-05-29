Идет методическая работа к тому, что F-16 будут чистить небо от советского хлама, а не просто выступать как платформы для ударов по наземным целям

Теперь нет никаких сомнений: пазл сложился.

Информация о подготовке украинских летчиков во Франции к воздушным боям, методическое и успешное уничтожение украинцами российских радаров и систем ПВО, а теперь информация о передаче самолета дальней радиолокационной разведки.

Идет методическая работа к тому, что F-16 именно будут чистить небо от советского хлама, а не просто выступать как платформы для ударов по наземным целям.

Главное теперь другое, чтобы украинцы не пытались эти машины беречь. Сбивается все, неуязвимой техники нет, как недавно мудро говорил украинский гуру инженерно-танковых дел Саламаха: "Все, что создано человеком, человеком же может быть и уничтожено".

F-16, конечно же, можно сбить, и потери определенно будут.

Главное, чтобы это не было стопором ни для высшего руководства государства, ни для Генштаба, ни для Воздушных сил.

Оригинал

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net