Йде методична робота до того, що F-16 саме чиститимуть небо від радянського непотребу, а не просто виступатимуть як платформи для ударів по наземних цілях

Тепер немає жодних сумнівів: пазл склався.

Інформація про підготовку українських льотчиків у Франції до повітряних боїв, методичне та успішне знищення українцями російських радарів та систем ППО, а тепер інформація про передання літака дальньої радіолокаційної розвідки.

Йде методична робота до того, що F-16 саме чиститимуть небо від радянського непотребу, а не просто виступатимуть як платформи для ударів по наземних цілях.

Головне тепер інше, щоб українці не намагалися ці машини берегти. Збивається все, невразливої техніки не існує, як нещодавно мудро говорив український гуру інженерно-танкових справ Саламаха: "Все, що створено людиною, людиною ж може бути й знищено".

F-16, звичайно ж, можна збити, і втрати безперечно будуть.

Головне, щоб це не було стопором ані для найвищого керівництва держави, ані для Генштабу, ані для Повітряних сил.

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